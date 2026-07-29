La reputación desplaza otros retos y se convierte en la principal prioridad de las empresas en Guatemala

La reputación corporativa dejó de ser únicamente un tema de imagen para convertirse en uno de los principales activos estratégicos de las empresas guatemaltecas. En un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la incertidumbre geopolítica y la competencia por atraer talento, las organizaciones del país enfocan cada vez más recursos en proteger su credibilidad y fortalecer la confianza de sus grupos de interés.

Esa es una de las principales conclusiones de la undécima edición del estudio Approaching the Future 2026, presentado durante la Reputation Conference Latam 2026, realizada en Guatemala por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, junto con Corporación Multi Inversiones (CMI) y Castillo Hermanos. El informe identifica las tendencias que transforman la gestión empresarial en Latinoamérica.

Los resultados muestran que el 61% de las organizaciones guatemaltecas sitúa la reputación y el riesgo reputacional como su principal prioridad estratégica, un porcentaje de 8.1 puntos superior al promedio regional (52.9%). Aunque Guatemala comparte la tendencia latinoamericana, presenta diferencias: el propósito corporativo y el liderazgo responsable tienen mayor peso que en el resto de la región, donde la inteligencia artificial ocupa una posición más relevante en la agenda empresarial.

El estudio consultó a más de 1 mil 400 profesionales de Latinoamérica, incluidos 140 representantes de Guatemala, y analizó nueve ámbitos estratégicos: reputación y riesgo reputacional, inteligencia artificial, liderazgo, comunicación, propósito corporativo, sostenibilidad, gestión del talento y modelos de trabajo, marca corporativa y asuntos públicos.

Además, identifica tres fuerzas que redefinen el entorno empresarial: la inteligencia artificial, la geopolítica y la geoeconomía, y la atracción y retención del talento.

Para Clara Fontán, directora de Operaciones e Inteligencia (Director of Operations & Intelligence) de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, el valor del estudio radica en que permite identificar las tendencias que marcarán la agenda empresarial y compararlas con los recursos que hoy destinan las organizaciones. Esto, explicó, ayuda a detectar oportunidades, mejorar la gestión de los activos intangibles y fortalecer la capacidad de anticipación.

Fontán añadió que, en Guatemala, esa capacidad adquiere especial relevancia porque el país prioriza la gestión reputacional junto con el propósito corporativo y el liderazgo responsable como capacidades estratégicas emergentes.

Tendencias en la región

En Centroamérica y el Caribe, la reputación también lidera las prioridades empresariales, seguida de la sostenibilidad, la comunicación y la inteligencia artificial. Sin embargo, el estudio advierte que el desafío no consiste únicamente en reconocer esas prioridades, sino en convertirlas en capacidades organizacionales que fortalezcan la toma de decisiones y la generación de valor.

Por su parte, Ángel Alloza, director general de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, afirmó que Latinoamérica atraviesa un momento de profunda transformación y que las organizaciones necesitan comprender cómo evolucionan las prioridades empresariales para responder con éxito a un entorno cada vez más complejo. Según explicó, el objetivo de Approaching the Future es transformar las tendencias en decisiones estratégicas y estas en ventajas competitivas. Añadió que, en Latinoamérica, las empresas avanzan hacia una gestión cada vez más integrada de los activos intangibles, donde la reputación mantiene su papel como prioridad estructural y la inteligencia artificial se consolida como el principal factor de transformación.

Los organizadores de la Reputation Conference Latam 2026 señalaron que la reputación corporativa y la confianza son activos estratégicos que inciden directamente en la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones. Indicaron que el encuentro busca consolidar a Guatemala como un espacio de reflexión sobre liderazgo responsable y fortalecer la capacidad de anticipación del sector empresarial frente a un entorno en constante transformación.