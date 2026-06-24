Un diálogo estratégico sobre competitividad, logística y eficiencia técnica

Bajo la visión de "Sostenibilidad y valor diferencial", el encuentro resaltará cómo la calidad intrínseca y los atributos de valor de la soya estadounidense permiten optimizar la toma de decisiones comerciales en una industria que demanda resultados más allá del costo por tonelada.

La agenda incluirá sesiones técnicas y espacios de diálogo liderados por especialistas y referentes de la industria como el Dr. William W. Wilson de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, junto con Marty Ruikka y Max Weiland de The ProExporter Network (PRX), entre otros de talla internacional, que compartirán perspectivas sobre tendencias globales de mercado, logística internacional, eficiencia operativa y evolución de la demanda.

Asimismo, productores estadounidenses y compradores regionales participarán en conversaciones enfocadas en fortalecer la conexión entre origen y destino, promoviendo un intercambio directo sobre confiabilidad del suministro, desempeño en formulación y generación de valor a largo plazo.

A través de este espacio de diálogo técnico y estratégico, Americas Buyers Conference 2026 buscará fortalecer relaciones comerciales, impulsar decisiones más informadas y contribuir al desarrollo de cadenas de suministro más integradas, resilientes y orientadas a resultados.