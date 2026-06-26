Promueven la visión de ciudades sostenibles para el futuro del país

Rodrigo Ramazzini, director de capacitaciones de la CGC; José Ávila, Director Técnico del Guatemalan Green Building Council (GGBC); y Juan Pablo Morataya, Director Ejecutivo de CentraRSE; fueron los conductores del evento.

Durante el encuentro, el GGBC presentó un balance actualizado de la construcción sostenible en Guatemala: a la fecha, el país suma 139 proyectos certificados que representan más de 1.6 millones de metros cuadrados de construcción sostenible. Estas certificaciones forman parte de un desarrollo urbano sostenible, un objetivo que trasciende los proyectos individuales y que depende, sobre todo, de cómo se planifican las ciudades.

Los expertos coincidieron en que una planificación urbana sostenible debe integrar la movilidad, la conservación de los recursos naturales, la densificación inteligente, el acceso a servicios y la participación de la comunidad, como condiciones para construir ciudades más inteligentes.

El diálogo mostró cómo las certificaciones, los datos y los nuevos instrumentos financieros van orientando el desarrollo urbano del país hacia un mismo fin: ciudades pensadas para quienes las habitan. El reto es que la sostenibilidad deje de depender de esfuerzos aislados y se convierta en el criterio que guíe el crecimiento urbano.

"Hablar de ciudades sostenibles es hablar de la calidad de vida de las personas. La forma en que planificamos nuestras ciudades influye directamente en la movilidad, el acceso a servicios, el uso de los recursos y las oportunidades de desarrollo. Por ello, es fundamental promover espacios de diálogo que impulsen soluciones urbanas más eficientes, resilientes y sostenibles para Guatemala", destacó Rodrigo Ramazzini, director de capacitaciones de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

Como ente técnico en la materia, el GGBC presentó un diagnóstico que muestra un ritmo de certificación en aceleración: de menos de 10 proyectos anuales entre 2012 y 2022 a más de 35 por año desde 2023. Según su balance, la vivienda concentra el 53.4% de los metros cuadrados certificados, seguida de espacios comerciales (18.9%) y oficinas (17.0%), con ahorros promedio del 36% en consumo de agua y 38% en eficiencia energética.

Asimismo, detallaron los sistemas que operan en el país (LEED, EDGE, Fitwel, Envision y CASA Guatemala), los cuales verifican mediante estándares de terceros que un proyecto cumple principios de sostenibilidad a lo largo de su diseño, construcción y vida útil, evitando el greenwashing.

Desde la perspectiva empresarial, CentraRSE resaltó que el sector construcción adopta cada vez más la construcción verde, los criterios ESG y la economía circular, y que incorporar estas prácticas se traduce en mayor competitividad: genera valor a corto y largo plazo, atrae inversión y fortalece la confianza de mercados, reguladores e inversionistas.

Estas herramientas han comenzado a servir de referencia para la política pública y los instrumentos financieros del país, como la Taxonomía Voluntaria de Finanzas Verdes de Guatemala y los incentivos que la banca local ya ofrece a proyectos certificados

Con espacios como este, la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción tiende los puentes entre el sector privado, la institucionalidad pública y la ciudadanía para lograrlo.