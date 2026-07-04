Manifestantes permiten el paso alterno de vehículos en la ruta hacia el Punto Fronterizo Integrado El Florido

Durante la mañana, un grupo de personas bloqueó el km 194 de la ruta CA-11, en Jocotán, Chiquimula, vía que comunica con el Punto Fronterizo Integrado (PFI) El Florido, entre Guatemala y Honduras.

Pilotos del transporte pesado reportaron que la mayor afectación ocurrió durante las primeras horas, cuando se formó una fila de al menos siete kilómetros. Posteriormente, con la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), se habilitó la vía, lo que permitió el paso de los vehículos comerciales que permanecían en espera.

Explicaron que, a raíz de esa intervención, los vehículos que salían del país o ingresaban con mercancías retomaron la ruta fiscal hacia el PFI El Florido, aunque el bloqueo provocó atrasos en la entrega de mercancías.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó, en una actualización publicada la tarde del sábado, que el grupo de personas mantenía el bloqueo, pero habilitaba el paso de vehículos por lapsos determinados y, en ocasiones, permitía la circulación por uno de los carriles.

Uno de los conductores consultados indicó que logró pasar por el lugar sin mayores retrasos y llegar a su destino en Honduras dentro del tiempo previsto.

Según el piloto, la manifestación se originó por el rechazo al aumento en la tarifa del transporte colectivo local. Sin embargo, la medida generó complicaciones para el comercio intrarregional.

En la logística terrestre, el movimiento del transporte de carga se mantiene durante el fin de semana, aunque con menor intensidad y volumen que entre semana, especialmente en los desplazamientos hacia las terminales marítimas.