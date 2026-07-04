Manifestación bloquea el acceso al Punto Fronterizo Integrado El Florido y afecta el paso del transporte de mercancías

La circulación de vehículos de transporte de mercancías entre Guatemala y Honduras está interrumpida este sábado 4 de julio por un grupo de personas que mantiene una protesta en Jocotán, Chiquimula, en la carretera que conduce al Punto Fronterizo Integrado (PFI) El Florido.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el bloqueo se registra en el km 194 de la ruta CA-11, conexión con el PFI El Florido.

Aunque la manifestación comenzó durante las primeras horas de este sábado, con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) se logró habilitar la vía, lo que permitió el paso de los vehículos comerciales que permanecían en la fila.

Más tarde, el grupo volvió a bloquear la vía, según representantes de los pilotos del transporte pesado. La protesta está relacionada con el alza al transporte urbano local y el rechazo a la medida, según representantes del transporte pesado.

Los conductores expusieron que durante la mañana se registró una fila de al menos siete kilómetros, pero que, con la intervención de la PNC, se permitió nuevamente el paso de vehículos, por lo que la circulación continúa de forma alterna.

Uno de los efectos de la protesta es el atraso de las mercancías en tránsito hacia Guatemala o Honduras.

El PFI continúa en operación con normalidad, se informó.