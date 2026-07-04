Manifestación bloquea el acceso al Punto Fronterizo Integrado El Florido y afecta el paso del transporte de mercancías

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Manifestación bloquea el acceso al Punto Fronterizo Integrado El Florido y afecta el paso del transporte de mercancías

Las operaciones en el Punto Fronterizo Integrado (PFI) El Florido, en Chiquimula, se encuentran deshabilitadas por una manifestación que lleva a cabo un grupo de personas en Jocotán desde la mañana de este sábado 4 de julio.

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La circulación del transporte pesado hacia el Punto Fronterizo Integrado (PFI) El Florido, en Chiquimula, se encuentra limitada. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La circulación de vehículos de transporte de mercancías entre Guatemala y Honduras está interrumpida este sábado 4 de julio por un grupo de personas que mantiene una protesta en Jocotán, Chiquimula, en la carretera que conduce al Punto Fronterizo Integrado (PFI) El Florido.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el bloqueo se registra en el km 194 de la ruta CA-11, conexión con el PFI El Florido.

Aunque la manifestación comenzó durante las primeras horas de este sábado, con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) se logró habilitar la vía, lo que permitió el paso de los vehículos comerciales que permanecían en la fila.

Más tarde, el grupo volvió a bloquear la vía, según representantes de los pilotos del transporte pesado. La protesta está relacionada con el alza al transporte urbano local y el rechazo a la medida, según representantes del transporte pesado.

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Los conductores expusieron que durante la mañana se registró una fila de al menos siete kilómetros, pero que, con la intervención de la PNC, se permitió nuevamente el paso de vehículos, por lo que la circulación continúa de forma alterna.

Uno de los efectos de la protesta es el atraso de las mercancías en tránsito hacia Guatemala o Honduras.

El PFI continúa en operación con normalidad, se informó.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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