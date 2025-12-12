México impone aranceles del 50% a importaciones chinas

El Congreso mexicano autorizó el miércoles la imposición de aranceles de hasta el 50 por ciento a importaciones chinas, una medida considerada un esfuerzo por alinear a México con Estados Unidos en medio de las presiones de Washington.

El miércoles por la mañana, la cámara baja del Congreso mexicano aprobó los aranceles, que se aplican a China y a otros países con los que no tiene un tratado comercial. El Senado mexicano aprobó después el proyecto de ley en una votación acelerada el miércoles por la noche. Setenta y seis senadores votaron a favor frente a solo cinco en contra, mientras que 35 se abstuvieron.

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso los aranceles en septiembre, apruebe la legislación, que entraría en vigor en enero. Los aranceles afectarían a una amplia variedad de bienes, como piezas de automóviles, textiles, muebles, plásticos, acero y aluminio.

El presidente Donald Trump ha estado presionando a otras naciones para que se distancien de China, y los nuevos aranceles mexicanos representarían una de las medidas más importantes hasta la fecha para hacerlo.

China es el segundo mayor exportador a México después de Estados Unidos, pues le vendió al país 130.000 millones de dólares en bienes el año pasado. (Estados Unidos vendió 334.000 millones de dólares a México el año pasado).

Sheinbaum ha negado que los aranceles sean para apaciguar a Washington. Ha dicho que ayudarán a impulsar la fabricación nacional de México —una de sus principales prioridades— y a disminuir su gran déficit comercial con China, que comparativamente compra poco a México.

El gobierno chino ha denunciado enérgicamente los gravámenes. Ha advertido a México que “lo piense dos veces” y ha criticado las medidas tomadas “bajo coacción para constreñir a China”, en alusión a las presiones de Trump.

El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado el jueves que el aumento de los aranceles “perjudicaría sustancialmente” a ese país y a otros socios comerciales de México. Instó a México a “corregir sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”. El ministerio dijo que actualmente está en curso una investigación sobre barreras comerciales que inició en septiembre en relación con México.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El gobierno de Trump ha acusado a México de ser una puerta trasera para la entrada de productos chinos en Estados Unidos. Para intentar bloquearlo, la Casa Blanca ha impuesto nuevos aranceles a los productos mexicanos fabricados con piezas chinas. Como resultado, algunas empresas mexicanas han cambiado sus cadenas de suministro este año para alejarlas de China, a menudo con la ayuda del gobierno mexicano.

En su recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional, el gobierno de Trump dijo estar enfocado en reforzar su control sobre el hemisferio occidental, lo que incluye mantener a potencias como China fuera de la región. “Queremos que otras naciones nos consideren su socio predilecto, y desalentaremos (por diversos medios) su colaboración con otros”, decía el documento.

Washington tiene una enorme influencia sobre México. Los dos países son los mayores socios comerciales el uno del otro; el año pasado, su comercio alcanzó los 840.000 millones de dólares, es decir, siete veces el comercio de México con China. El gobierno de Trump inició recientemente lo que podría ser un polémico proceso de revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, un acuerdo que Trump promulgó durante su primer mandato, pero que ha amenazado con desechar.

El presidente Donald Trump hablando con la presidenta Claudia Sheinbaum de México y el primer ministro Mark Carney de Canadá. Estados Unidos y México son los mayores socios comerciales el uno del otro. (Foto Prensa Libre: The New York Times).

Trump también ha advertido en repetidas ocasiones que le gustaría utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga en México, lo que Sheinbaum ha dicho que sería inaceptable. Recientemente, el presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura a medida que México ha incrementado la cooperación en materia de seguridad, inmigración y comercio.

Los nuevos tipos arancelarios variarían en función de la importación. También se aplican a otros países con los que México no tiene un tratado comercial, como Corea del Sur, Tailandia e India. Pero China es, por mucho, el mayor exportador afectado.

Alejandra Barrales, senadora mexicana cuyo partido se opone a Sheinbaum, expresó su preocupación por los aranceles y el potencial que tienen de aumentar los precios para los mexicanos, sobre todo en la industria automovilística.

Dijo que México estaba atrapado en medio de una disputa entre las dos economías más grandes del mundo: Estados Unidos y China.

“Con esta propuesta arancelaria que se está haciendo, lo que México estaría definiendo es con quién va a jugar, estaría tomando partido en una disputa que no se ve nada sencilla”, dijo antes de que se aprobara la propuesta.