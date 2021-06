Netflix: por qué ve en México una fábrica de historias y cuáles son los planes que tiene el CEO de la empresa

Pareciera ser que, al cofundador y CEO de Netflix, Reed Hastings, nada le preocupa. Él mismo recorre con calma las nuevas oficinas del gigante del streaming en la Ciudad de México, ubicadas en el piso 37 de uno de los principales rascacielos de Reforma, y lo primero que pregunta a quienes están a su alrededor es si gustan un café.

Sirve uno y se vuelve hacia una sala de juntas que lleva por nombre “La Casa de las Flores”. Apura el caminar y se sienta junto a Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido de la compañía en Latinoamérica.

Se han dispuesto 30 minutos para charlar con Forbes México. El ejecutivo asegura estar muy emocionado por todo lo que ha sucedido en los últimos años con la plataforma de streaming, tanto en este país como en toda esta región del mundo.

“Nosotros lanzamos [la plataforma] en América Latina hace nueve años y medio; en septiembre serán finalmente 10, y creo que las cosas han salido muy bien”, comenta súbitamente, antes de que se le haga incluso la primera pregunta.

Su tranquilidad podría estar sustentada en los buenos meses que Netflix ha vivido en el último año, el cual, a pesar de la pandemia que sacudió al planeta entero, fue de crecimiento para la compañía.

Esto, básicamente porque el gigante del streaming aprovechó la búsqueda de entretenimiento de millones de personas confinadas en casa, para potenciar su desarrollo.

Existen dos datos que claramente muestran este avance. Por un lado, los ingresos de la compañía crecieron, el año pasado, un 25% en comparación con 2019, al registrar 24,996 millones de dólares (mdd), mientras que, por el otro, el volumen de miembros de la empresa alcanzó ya los 207.6 millones de usuarios, de los cuales poco más de 37 se sumaron el año pasado.

Pero, a pesar de este avance, el cofundador de Netflix prefiere mantenerse ecuánime. “Mira, en el último par de años aumentamos, en cada uno [entre 2018 y 2019] alrededor de 30 millones de usuarios; el pasado estuvimos cerca de los 40. Y, sí, es una cifra importante a la que llegamos por la situación de Covid-19, pero tampoco es tantísimo”, señala.

Netflix ha puesto los reflectores en México y la región, mientras la batalla por el mercado del streaming se intensifica. “Al cuarto trimestre de 2020, encontramos que Netflix continúa liderando categóricamente el mercado de SVOD (video bajo demanda por suscripción) en México, con un total de 74.6% de las suscripciones. Si bien este jugador continúa a la cabeza desde su lanzamiento en 2011, ha ido perdiendo participación en favor de sus competidores, como Prime Video (8.5% del total), la recién llegada Disney+ (5.3%), HBO Go (4.0%), Claro Video (3.9%), Blim TV (1.9%), YouTube Premium (0.9%) y otros jugadores (0.8%)”, asegura Radamés Camargo en un análisis publicado por la firma The CIU.

Batalla por la pantalla

El crecimiento de la compañía durante el año pasado fue significativo, pero Reed sabe que también otros servicios se desarrollaron durante los meses en los que la pandemia golpeó con mayor fuerza y detuvo el ritmo de las calles.

La plataforma Over the Top (OTT), propiedad de The Walt Disney Company, Disney+, que comenzó operaciones en noviembre de 2019, aglutina ya a poco más de 100 millones de usuarios, mientras que el servicio Amazon Prime Video, de acuerdo con cifras no oficiales, estaría ya cerca de los 170 millones de miembros.

Y es que, si bien a Netflix le tocó ser pionero en el terreno del entretenimiento on demand, la realidad es que cada vez son más las compañías que están tratando de dar la batalla dentro de este universo, en el que existen, desde grandes jugadores globales, como los ya mencionados, hasta algunos más regionales, como el binomio Televisa – Univisión.

“Los competidores siempre están tratando de hacer cosas nuevas, y eso es muy saludable para todos. Están demostrando que tienen grandes historias, que trabajan con buenos equipos y que pueden ir gran escala”, menciona.

Ante este panorama, lo mejor que puede hacer Netflix para seguir manteniendo su liderazgo en el segmento, asegura el ejecutivo, es una cosa: trabajar y trabajar para generar el mejor contenido posible.

“La meta principal de Netflix es producir las mejores historias en el planeta, porque, cuando tienes eso, todo se vuelve mucho más fácil. Tenemos que desarrollar cada vez mejores cosas y cubrir con ellas las necesidades de entretenimiento de cada persona en particular”, dice, de manera enfática.

Escena de la película Roma. Foto: © Netflix

Pero lograr producir en tiempos de pandemia no ha sido sencillo para nadie. Francisco Ramos, VP de Contenido de la firma en la región, advierte que han tenido que ir abriendo paulatinamente sus distintas producciones, dependiendo de cómo va caminando el virus.

“Estuvimos fuera de circulación por un par de meses, al inicio de la pandemia, pero, conforme fuimos viendo el avance, nos adaptamos; volvimos a producir, primero, en Asia; después, en Europa, y, finalmente, en América Latina. En México, en particular, retomamos en julio y, más recientemente, lo hemos hecho ya también en Colombia, Argentina y Brasil”, apunta.

Fábrica de historias

Pero, ¿qué está haciendo Reed Hastings en México? Está tratando, justamente, de apretar las tuercas de ese plan que tiene Netflix de generar las mejores historias para su plataforma.

Al parecer, México y, en general, Latinoamérica, región que generó para la compañía 3,156 mdd el año pasado (un 13% más que en 2019), se han convertido en un sitio estratégico para la compañía en materia de nuevas producciones.

Escena de la película Malcolm and Marie. Foto: © Netflix

“Para nosotros, este contenido [producido en México] ha sido extremadamente importante para nuestro crecimiento global, porque muchos de nuestros usuarios en sitios como Estados Unidos o Europa no están nada acostumbrados a este tipo de historias de calidad. Pienso, por ejemplo, en La casa de las flores o qué decir de lo que fue Roma y todo lo que logró. Entonces, la idea es seguir haciendo, precisamente, esto”, destaca.

Y, para muestra, hay algunos ejemplos: La serie mexicana ¿Quién mató a Sara? Se convirtió en todo un acontecimiento en el mundo, al ser vista por poco más de 55 millones de hogares en todo el orbe durante sus primeras cuatro semanas de lanzamiento.

Fenómenos similares también fueron los que vivieron, dentro de este mismo periodo, series como Oscuro deseo, vista por 35 millones de hogares, y Selena, la serie, seguida por 25 millones.

“México tiene una gran historia y tradición en materia de producción, lo cual se nota muchísimo. Entonces, es muy positivo que podamos desarrollar todos estos títulos aquí. Por eso sentimos esta gran emoción por seguir andando este mismo camino”, puntualiza Hastings.

Por su parte, Francisco Ramos destaca toda la historia que se ha ido construyendo y que comenzó en 2015, con Club de Cuervos, la primera serie original de habla no inglesa que produjo Netflix en el mundo.

“Me parece que la riqueza cultural mexicana, acompañada del trabajo de directores, productores, fotógrafos y muchas otras personas (un ecosistema audiovisual mexicano muy fuerte), está permitiendo tener cada vez mejores resultados”, sostiene.

La compañía, basada en California, Estados Unidos, tiene previsto invertir, este 2021, un total de 300 mdd para la generación de distintas producciones en el país.

Asimismo, además de establecer sus nuevas oficinas, que recibirán a poco más de 100 colaboradores, la empresa también constituyó la razón social Netflix México S. de R.L., con la que operará dentro de este territorio.

Este movimiento se da en medio de un debate en distintos países, incluido México, en torno al cobro de impuestos en plataformas digitales.

“Es extremadamente importante para los gobiernos evaluar la manera en que internet y el entretenimiento pueden traer beneficios a la sociedad. Entonces, cada país va tomando sus propias medidas. En México, las cosas se están discutiendo. Nosotros reconocemos que deben existir regulaciones, aunque somos más pro inversión, porque pensamos que eso abre la puerta a que se generen más empleos”, dice.

Mientras todo esto sucede y se resuelve, la compañía no pierde tiempo en especulaciones: ya se prepara para producir en México una nueva serie: Mal de amores, basada en una novela de la escritora Ángeles Mastretta y dirigida por la cineasta Catalina Aguilar Mastretta, la primera serie de época nacional, ya que sucede en el siglo XIX, “lo que hace que sea cara, pero creemos que será espectacular”, dice, sonriente, Hastings.

A final de cuentas, agrega el CEO de Netflix, la compañía va a hacer todo lo posible para seguir siendo la reina del streaming.

“Nuestra meta final es llegar a ser tan buenos que tú no tengas que ir a Amazon a ver sus contenidos”, concluye Reed Hastings.

*En alianza con Forbes México