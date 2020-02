Nokia se suma a la oleada de cancelaciones de empresas en el MWC

Nokia, uno de los mayores fabricantes mundiales de redes de telecomunicaciones, aseguró en un comunicado que ha tomado esta decisión “después de una evaluación completa de los riesgos”, tras haber seguido con atención la evolución del brote de coronavirus.

“Si bien la salud y la seguridad de nuestros empleados es nuestra prioridad absoluta, también reconocemos que tenemos una responsabilidad con la industria y nuestros clientes”, explica Nokia.

Por este motivo, la compañía finlandesa asegura que se ha tomado el tiempo necesario para evaluar una situación que evoluciona muy rápidamente, en colaboración con los organizadores del MWC y otras partes interesadas, y gestionar los riesgos de acuerdo a una amplia gama de escenarios.

“La conclusión de ese proceso es que creemos que la decisión prudente es cancelar nuestra participación en el Mobile World Congress”, dice Nokia.

La tecnológica finlandesa tiene intención de suplir su ausencia en el MWC mediante una serie de eventos “Nokia Live”, en los que presentará por videoconferencia sus nuevos productos y lanzamientos.

Nokia aprovechó el comunicado para agradecer a los organizadores del MWC, los gobiernos de China y España y a la Generalitat de Cataluña todos sus esfuerzos para intentar hacer posible la celebración del evento a pesar de la epidemia de coronavirus.

Los organizadores del MWC han anunciado que se reunirán el próximo viernes para evaluar la situación creada por las cancelaciones de firmas tecnológicas ante la crisis del coronavirus y determinar si sigue adelante con el evento.

