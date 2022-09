Optimismo moderado: El índice de Cabi que calcula con inteligencia artificial la percepción del consumidor guatemalteco

El IEI emplea como índice base 100; los valores por encima de este número reflejan expansión o entusiasmo por parte del consumidor hacia actividades industriales, mientras que los valores por debajo de 100 reflejan contracción o pesimismo.

La fuente de información para construir el índice son algoritmos de inteligencia artificial (IA) que usan como fuente primaria la intensidad de resultados en motores de búsqueda por internet de categorías y términos específicos, explicó Ricardo Rodríguez, analista económico senior de CABI.

Según Rodríguez, entre julio de 2021 a la segunda semana de septiembre de 2022, el IEI cayó 3.08%, mientras con relación a agosto último descendió 1.75% y entre la última semana y la anterior, registró una baja de 3.08%. Estos porcentajes negativos estarían provocados por el pesimismo del consumidor hacia la economía y por los acontecimientos que afectan a la misma, además de la desconfianza a su situación financiera.

“Hoy por hoy tenemos un indicador de 123, muy cercano a 100, lo que nos indica que, si bien los consumidores todavía permanecen en el límite de esa zona de optimismo, este es bastante moderado y una clara cautela”, dijo Rodríguez. Se trata de un comportamiento congruente al pesimismo provocado por las condiciones actuales de inflación, subida de tasas de interés, alzas de precios a nivel mundial y la desaceleración del consumo”, explicó el analista de CABI.

Rodríguez agregó que, al evaluar las expectativas a futuro, a plazo de 1 o 3 años, estas siguen bastante sólidas e incluso se espera una mejora de las condiciones respecto a la actividad industria. “En ese sentido, claramente el consumidor entiende que el deterioro de sus expectativas industriales son producto de lo que está pasando en el muy corto plazo”, enfatizó.