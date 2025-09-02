Pago de visa americana en Guatemala: tarifas, métodos y nueva tasa por integridad

Es importante aclarar que el término correcto para referirse al permiso que Estados Unidos otorga para visitar su país es visa estadounidense. Sin embargo, el uso popular de visa americana se ha generalizado en Guatemala y en otros países de la región, por lo que muchas personas lo emplean de manera habitual para referirse al documento emitido por el Gobierno de Estados Unidos.

Por esa razón, en esta nota se utilizarán ambos términos de forma intercambiable para facilitar la comprensión.

Las tarifas de la visa estadounidense varían según la categoría solicitada y el pago puede realizarse mediante diferentes métodos autorizados en Guatemala.

Tarifas vigentes de la visa americana en Guatemala

El costo de la visa americana depende del tipo de trámite:

Visa de visitante por negocios o turismo (B1/B2), BCC, visas de estudiante y de intercambio (NIV no basadas en peticiones): US$185.

Visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R): US$205.

Métodos de pago disponibles en Guatemala

En el país existen dos formas principales de pago de la visa americana: en efectivo o con tarjeta de crédito.

1. Pago en efectivo

El pago en efectivo de la visa americana en Guatemala se realiza a través de la red de 148 puntos de atención de AirPak, tanto en agencias propias como en ventanillas bancarias autorizadas.

Pasos para pagar en efectivo:

Crear una cuenta de usuario en el portal oficial de procesamiento de visas de Estados Unidos.

Ingresar los datos del solicitante y avanzar hasta la sección de Pago.

Seleccionar la opción Pago en efectivo.

Descargar e imprimir la hoja con las instrucciones y presentarla en cualquiera de los puntos de AirPak.

Notas importantes sobre el pago en efectivo:

Puede tardar hasta 2 días hábiles en registrarse en el sistema.

Solo puede utilizarse para una transacción.

El comprobante permite agendar la cita en la Sección Consular.

2. Pago con tarjeta de crédito

Otra alternativa es realizar el pago directamente con tarjeta de crédito en línea a través del portal de USVISA, lo que agiliza tanto el registro como la programación de la cita.

Condiciones generales de los pagos

El arancel de solicitud de visa estadounidense está sujeto a las siguientes condiciones:

No son reembolsables: el Departamento de Estado no devuelve pagos.

No son transferibles: no pueden revenderse ni asignarse a otra persona.

Son válidos por un año: vencen a los 365 días desde la fecha de pago.

Aplican solo en el país de pago: no pueden transferirse a otro país.

Nueva “tasa por integridad” de US$250

A partir del 1 de octubre de 2025, entrará en vigor una tarifa por integridad de US$250 para determinados tipos de visas estadounidenses. Esta medida fue confirmada por medios locales de Estados Unidos y busca fortalecer los procesos migratorios.

Las categorías afectadas son:

Visa de turista (B-1/B-2)

Visa de estudiante (F/M)

Visa de trabajo (H-1B)

Visa de intercambio (J)

Visas para trabajadores temporales y religiosos (O/L/R/H)

Visa para atletas (P)

Además, los solicitantes deberán cancelar un recargo de US$24 por el formulario I-94, documento utilizado para el registro de entradas y salidas del país.

Exentos de la tasa por integridad

Quedan exentos de esta tarifa los viajeros de países que no requieren visa para ingresar a Estados Unidos, como Canadá y los que forman parte del Visa Waiver Program. Entre ellos se encuentran Francia, Alemania, Australia, Israel, Japón y el Reino Unido, entre otros.