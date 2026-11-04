Paso a desnivel de Metrocentro, Villa Nueva, abrirá en noviembre: estas son las rutas que facilitará

La construcción del paso a desnivel frente a Metrocentro, en Villa Nueva, está por finalizar. Actualmente, los trabajos se concentran en la pavimentación y señalización, como parte de los últimos detalles antes de su habilitación, prevista para la segunda semana de noviembre de 2026, según informó el equipo asesor de la comuna.

La obra se localiza en la intersección de la 16 avenida de la zona 4 y la 3 Calle Real, un sector que concentra movimiento comercial y vehicular por la cercanía de dos centros comerciales y que también funciona como conexión hacia distintos puntos del municipio.

De acuerdo con la información municipal, el proyecto busca agilizar la circulación en ese cruce y reducir las interrupciones que actualmente enfrentan los conductores al pasar por los semáforos.

¿Qué recorridos facilitará el paso a desnivel?

Uno de los principales beneficios, según la municipalidad de Villa Nueva, será para quienes transitan por la 3 Calle Real. Con la nueva infraestructura, los conductores podrán continuar hacia Metrocentro, La Yaya, Maxi Despensa, La Enriqueta, Los Planes y San Miguel Petapa sin detenerse en el semáforo de la intersección.

Asimismo, quienes se desplazan desde La Enriqueta y Los Planes podrán utilizar el paso a desnivel para incorporarse a la avenida de manera más directa y sin interrupciones.

La estructura también fue diseñada para soportar el tránsito de transporte pesado, incluidos cabezales que movilizan furgones de 53 y 54 pies.

Salida prevista para los vehículos que circulen por la Calle Real, con conexión hacia San Miguel Petapa y la avenida Reformadores. (Foto, cortesía Municipalidad de Villa Nueva)

¿Cuántos vehículos circulan por el sector?

La Municipalidad estima que por esta intersección transitan diariamente 41 mil 620 vehículos, entre ellos 15 mil 910 motocicletas, 795 camiones, 347 tráileres y 2 mil 107 buses.

Este volumen de circulación responde, según los documentos de la comuna, a que la vía funciona como un punto de desfogue para los automotores que provienen de la Vía Alterna del Sur (VAS), el bulevar Reformadores, la calle Guillén y la ruta hacia Mayan Golf.

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Por ello, la comuna considera que la infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad en uno de los puntos de conexión importantes de Villa Nueva, especialmente por la actividad comercial y el tránsito de vehículos particulares y de carga.

Paso a desnivel de Villa Nueva aumenta Q14 millones su costo

En 2025, el paso a desnivel frente a Metrocentro, en Villa Nueva, tenía un monto original de Q39 millones 250 mil. Sin embargo, en febrero de 2026 el costo fue modificado a Q53 millones 294 mil 525.99, lo que representó un aumento de Q14 millones 44 mil 525.99 respecto de lo previsto inicialmente.

Esta variación equivale a un incremento del 35.78%, es decir, supera en más de una tercera parte el presupuesto original de la obra.

¿Cuándo comenzó la construcción y cuánto mide?

La construcción del paso a desnivel comenzó el 24 de julio de 2025 y, de acuerdo con la planificación municipal, se espera que sea inaugurado a mediados de noviembre de 2026.

Según los planos del proyecto, la estructura tendrá una longitud estimada de 61.2 metros, distribuida en 34 tramos de 1.80 metros. Su trazado será curvo y contará con dos carriles.

Diseño del paso a desnivel frente a Metrocentro, según los planos del proyecto municipal. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

Estos carriles permitirán conectar directamente a los vehículos que circulan desde el bulevar de San Miguel Petapa con la ruta que conduce hacia Reformadores, con lo que se busca facilitar los desplazamientos en esta parte del municipio.