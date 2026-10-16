COMUNITARIO
AeroMetro línea 2: qué trabajos se realizan en la Roosevelt y cuándo podría estar terminada la obra
Los cercos instalados en el arriate central de la calzada Roosevelt marcan el inicio de los trabajos preparatorios de la línea 2 del AeroMetro. ¿Qué se construirá en estos espacios, cómo avanzará el proyecto y cuándo se prevé que esté terminado?
Vista del sector de El Trébol, en la zona 3 capitalina, donde se desarrollan trabajos preliminares para la línea 2 del AeroMetro. La fotografía fue tomada a principios de septiembre de 2026. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)
Los sectores cercados en el arriate central de la calzada Roosevelt y a un costado del puente El Trébol, en la zona 3 capitalina, forman parte de los trabajos preliminares para construir la línea 2 del AeroMetro, que conectará Molino de las Flores con El Trébol.
Klamcy Solórzano, comunicadora social del proyecto por parte de la Municipalidad de Guatemala (MuniGuate), informó que a finales de agosto comenzaron los trabajos de cercado en el sector de la zona 3, en las inmediaciones de El Trébol.
Por su parte, Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, empresa encargada de ejecutar la obra en el país, explicó que a principios de octubre se colocaron láminas en el arriate central de la calzada Roosevelt para delimitar las áreas donde se prevé construir las torres del sistema de transporte por cable.
Estas intervenciones corresponden a la preparación de los terrenos. Aunque ya se observan áreas cercadas, todavía debe distinguirse esta fase de los trabajos de construcción de las torres.
Aguirre indicó que, debido a las características de estas intervenciones, no se tienen previstos desvíos ni cierres de carriles en la Roosevelt por estos trabajos.
¿Cuántas torres tendrá la línea 2 del AeroMetro?
La línea 2 del AeroMetro tendrá 50 torres distribuidas a lo largo de un recorrido de 6.74 kilómetros, entre Molino de las Flores, en Mixco, y El Trébol, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
Uno de los puntos previstos para el inicio de la ruta se ubicará en el kilómetro 15, 4-54, zona 3 de Mixco, en un terreno adquirido a la Conferencia Episcopal de Guatemala.
En ese lugar se proyecta construir la Transferencia Intermedia de Occidente, un espacio destinado a conectar el transporte urbano con el extraurbano. Su función será similar a la del Cenma, al facilitar la conexión entre distintos servicios de transporte.
Las 50 torres se distribuirán a lo largo de la calzada Roosevelt para sostener el sistema de transporte por cable hasta la estación central Trébol II, ubicada en la zona 3 de la capital.
Datos de la línea 2 del AeroMetro
- Recorrido: Molino de las Flores–El Trébol.
- Longitud: 6.74 kilómetros.
- Torres previstas: 50.
- Estaciones: 8.
- Tiempo estimado de viaje: 20 minutos.
- Tarifa prevista: Q6.
- Inicio de trabajos: finales de agosto 2026 (delimitación del terreno, limpieza y remoción de tierra)
- Finalización prevista: finales de agosto 2028 (obra blanca)
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¿Qué trabajos se realizan en la línea 2?
Los trabajos preliminares incluyen la preparación de los terrenos y la delimitación de las áreas de intervención mediante cercos. Estas labores permiten identificar los espacios destinados a las futuras estructuras del sistema.
Entre las obras previstas también figura la construcción de la estación 5, ubicada en el sector de El Trébol, del lado de la zona 3 capitalina. Esta instalación formará parte del punto de conexión con la línea 1.
Según Klamcy Solórzano, los trabajos de remoción de tierra en las áreas previstas para la línea 2 del AeroMetro se espera que concluyan a finales de este año, como parte de las intervenciones preparatorias para la construcción de las torres y estaciones del proyecto.
¿Cómo se conectarán las dos líneas del AeroMetro con el Transmetro?
El proyecto contempla un complejo de interconexión en El Trébol, integrado por la estación 4 de la línea 1, la estación 5 de la línea 2 y un puente de conexión.
Esta infraestructura permitirá enlazar los dos recorridos del AeroMetro y facilitar la conexión con el Transmetro, como parte de la integración de distintos servicios de transporte en la capital.
La estación 4 de la línea 1 estará ubicada del lado de la zona 8, mientras que la estación 5 de la línea 2 se situará del lado de la zona 3.
¿Cuándo estará terminada la línea 2 del AeroMetro?
Según la Municipalidad de Guatemala y CableVía, la construcción de la línea 2 del AeroMetro tendrá un plazo estimado de 24 meses y se prevé que concluya a finales de 2028, para dar inicio a la fase de prueba y certificación.
El proyecto conectará Molino de las Flores con El Trébol mediante un sistema de transporte por cable de 6.74 kilómetros, con 50 torres y ocho estaciones.