Por una bolsa de víveres: así les robaron la identidad a por lo menos 70 mujeres en Petén

De acuerdo con los testimonios, los implicados aseguraban pertenecer a una ONG mexicana y afirmaban actuar en nombre del alcalde Eduardo Méndez.

Bajo ese argumento, ofrecían bolsas de alimentos a mujeres en condición de vulnerabilidad, principalmente madres solteras o con varios hijos.

Semanas después, las afectadas descubrieron que tenían a su nombre un crédito productivo de Q2 mil en la Corporación Génesis, el cual nunca solicitaron.

DPI y fotografías: el mecanismo del engaño

Las mujeres relataron a un medio local que, como requisito para recibir los víveres, los supuestos benefactores solicitaban el Documento Personal de Identificación (DPI) y tomaban fotografías de sus rostros.

Cuando preguntaban si debían firmar algún documento, les indicaban que no, ya que el proceso era “digital” y necesario para registrar la ayuda.

“Decían que solo era para subirlo al sistema y autorizar la bolsa”, contó una de las víctimas.

Además, les pedían no tomar fotografías ni grabar videos durante las entregas, lo que dificultó documentar el hecho en el momento.

Las visitas se realizaron entre enero y marzo de 2026 en distintas fechas, lo que impidió detectar el patrón de forma inmediata.

El fraude salió a la luz por créditos inexistentes

El caso se descubrió cuando una de las mujeres intentó solicitar un préstamo y fue rechazada debido a una deuda activa que desconocía.

“En el banco le dijeron que ya había autorizado un crédito. Ahí empezamos a investigar”, relató otra afectada.

A partir de ese momento, varias mujeres verificaron su situación y confirmaron que figuraban con créditos activos de Q2 mil, cuyos fondos habrían sido utilizados en compras en ferreterías, repuestos y talleres en distintos puntos del país.

Red habría manipulado créditos digitales

Al ser consultados por Prensa Libre, representantes de la Fundación Génesis Empresarial confirmaron que al menos 70 personas han sido afectadas por un posible esquema de estafa mediante el uso indebido de una línea de crédito digital en comunidades de Petén, principalmente en la aldea Caoba.

De acuerdo con funcionarios de la entidad, el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público (MP), mientras un equipo legal de la fundación se encuentra en el área para coordinar acciones.

Según explicaron, el problema no se originó por una vulneración del sistema tecnológico, sino por un esquema de ingeniería social, es decir, engaños dirigidos a usuarios para manipularlos y obtener acceso a sus datos personales.

“Estas personas se han aprovechado de la buena fe, de la necesidad y del poco conocimiento en áreas rurales. Manipulan a las usuarias para que entreguen su DPI y participen en un proceso digital que no comprenden”, indicaron representantes de la fundación.

Fundación Génesis suspende cobros

A su vez, la Fundación Génesis Empresarial confirmó que también figura como parte afectada, ya que lo créditos productivos por Q2 mil fueron otorgados a 70 mujeres y, en muchos casos, ya habían sido utilizados.

“Somos parte afectada y no vamos a perjudicar a nadie que haya sido víctima de un engaño comprobado”, indicaron.

La entidad indicó que también resultó afectada y que activó a su equipo legal, el cual ya coordina acciones con el Ministerio Público.

Entre las medidas adoptadas por la Fundación Génesis destacan:

Suspensión de cobros a las personas afectadas

No se perjudicará a quienes comprueben haber sido víctimas

Colaboración activa con las autoridades

Además, anunciaron programas de educación financiera digital, acompañamiento social y jornadas médicas en las comunidades impactadas.

Las autoridades de la entidad financiera comento a este medio que la investigación también se ha extendido y no se descartan casos similares en Puerto Barrios.

MP investiga red de suplantación de identidad

El 9 de abril, el alcalde Eduardo Méndez acompañó a unas 50 mujeres a presentar denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Según publicó el jefe edil, en redes sociales, los sospechosos operaban en grupos, evitaban ser fotografiados y afirmaban actuar en su nombre. No obstante, se logró recopilar evidencia como fotografías, videos y datos de vehículos.

El MP informó que, entre enero y febrero de 2026, al menos 50 personas fueron engañadas mediante este mecanismo: ofrecían víveres, recopilaban DPI y fotografías, y luego utilizaban esa información para gestionar créditos digitales sin autorización.

Las denuncias surgieron cuando las víctimas comenzaron a recibir cobros. En coordinación con la DEIC, se trabaja en la identificación de los responsables.

También se reportan casos en comunidades como El Capulinar, San Andrés, Petén, y se prevé la recepción de nuevas denuncias de al menos 30 personas.

Un patrón que apunta a población vulnerable

Las investigaciones evidencian un esquema dirigido a perfiles específicos:

Mujeres

Personas en condiciones de pobreza

Con limitado acceso a tecnología o educación digital

Esto refuerza la hipótesis de una red organizada de suplantación de identidad que explotó condiciones de vulnerabilidad.

Una estafa que expone riesgos en comunidades rurales

El caso pone en evidencia los riesgos del uso indebido de datos personales y la necesidad de fortalecer la educación financiera en comunidades vulnerables.

Mientras avanzan las investigaciones, decenas de mujeres en Petén enfrentan deudas que nunca adquirieron, tras confiar en una supuesta ayuda que terminó siendo una estafa.