Los precios de las gasolinas en Guatemala registraron una nueva reducción este jueves 26 de noviembre, con lo que se mantiene la tendencia a la baja observada durante las últimas semanas.

De acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio promedio por galón de gasolina regular se sitúa en Q27.58, mientras que la superior cuesta Q30.06 y el diésel se comercializa a Q38.61.

Sin embargo, en algunas estaciones de servicio los automovilistas pueden encontrar precios inferiores a los promedios oficiales.

Durante un recorrido realizado por Prensa Libre este jueves, se observaron gasolineras donde el galón de gasolina regular se comercializaba a Q27.19, el de superior a Q29.69 y el de diésel a Q38.39.

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¿Cuánto han bajado los combustibles en lo que va de la semana?

Desde el lunes 23 de noviembre, los precios promedio de los tres combustibles acumulan reducciones de entre Q0.56 y Q0.59 por galón, según los registros del MEM.

En el caso de las gasolinas, las rebajas se han producido de manera consecutiva durante los últimos días.

Así han variado los precios desde el lunes hasta este jueves:

Combustible Lunes 23 Jueves 26 Reducción Gasolina regular Q28.14 Q27.58 Q0.56 Gasolina superior Q30.64 Q30.06 Q0.58 Diésel Q39.20 Q38.61 Q0.59 Precios promedio por galón en modalidad autoservicio. (Elaboración propia con información del MEM)

¿Cuánto han bajado las gasolinas durante noviembre?

Aunque las rebajas de los últimos días han sido de algunos centavos, al comparar los precios actuales con los registrados a principios de noviembre, la reducción acumulada ya supera los Q4 por galón en los tres combustibles.

Hasta ahora, la gasolina regular registra la mayor disminución durante el mes, con Q4.42 por galón, seguida de la superior, con Q4.38, y el diésel, con Q4.11.

Combustible 1 de noviembre 26 de noviembre Reducción Gasolina regular Q32.00 Q27.58 Q4.42 Gasolina superior Q34.44 Q30.06 Q4.38 Diésel Q42.72 Q38.61 Q4.11 Entre el 1 y el 26 de noviembre de 2026, los precios promedio de las gasolinas y el diésel en Guatemala acumularon reducciones de entre Q4.11 y Q4.42 por galón, según el monitoreo del MEM. (elaboración propia con información del MEM)

En términos prácticos, esto significa que un automovilista que abastece su vehículo con 10 galones de gasolina regular pagaría actualmente Q44.20 menos que al comenzar noviembre, tomando como referencia los precios promedio del MEM.

En cuanto a las razones detrás de estas rebajas, el pasado 23 de noviembre, Enrique Meléndez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), explicó a este medio que las disminuciones responden al comportamiento del mercado internacional.

"Las reducciones consecutivas en los precios de las gasolinas y el diésel durante noviembre reflejan el comportamiento favorable que han registrado los mercados internacionales de los hidrocarburos", señaló Meléndez.

Los precios actuales no incluyen el IVA ni el IDP

Al analizar la reducción de los precios de los combustibles durante octubre y noviembre, es importante recordar que, desde el 1 de octubre de 2026, está vigente la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus Derivados (IDP), establecida mediante el Decreto 22-2026, cuya vigencia inicialmente se extendía hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, el Congreso de la República aprobó el Decreto 31-2026, mediante el cual amplió el período de exoneración de ambos impuestos hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, tanto el comportamiento favorable de los mercados internacionales de hidrocarburos como la exoneración de impuestos han contribuido a reducir el costo de los combustibles en Guatemala, lo que representa un alivio para el presupuesto de los hogares guatemaltecos.