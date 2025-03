Precio del bitcóin hoy, 11 de marzo, en dólares y quetzales 

El interés por el mundo de los criptoactivos sigue en aumento, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien ha expresado su intención de convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas.

Según un investigador de un centro financiero global, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de los canales económicos, financieros y comerciales. Además, destacó que el dólar estadounidense es la referencia principal en los mercados financieros internacionales.

Este mismo experto recordó que Estados Unidos ha sido clave en la gobernanza económica mundial a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ello, el anuncio de Trump sobre impulsar el uso de bitcóin (BTC) ha despertado la curiosidad de inversionistas y entusiastas de las criptomonedas. Este movimiento ha provocado expectativas entre los bitcoiners, quienes creen que la adopción institucional y política de este activo digital podría fortalecer aún más su posicionamiento en el mercado global.

Debido a estas declaraciones, muchos internautas e inversionistas han comenzado a investigar más sobre las criptomonedas y, en particular, sobre el precio del bitcóin. Entre las preguntas más frecuentes destacan:

A continuación, se presenta la cotización actualizada del bitcóin de hoy, 11 de marzo y un análisis del futuro del Bitcóin, según los expertos.

Precio del bitcóin hoy

Según Google Finance, el precio del bitcóin hoy, 11 de marzo, es el siguiente:

El desempeño reciente del bitcóin ha mostrado variaciones significativas:

A principios de 2024, el bitcóin alcanzó un máximo de US$109,356, seguido de una fluctuación que ha llevado su rendimiento anual a –10.60%.

¿Qué opinan los expertos sobre esta volatilidad? ¿Es completamente negativa?

El especialista en bitcóin Juan Fonseca de Osmo Wallet, un maximalista de esta criptomoneda sostiene que el reciente anuncio de Trump ha intensificado el interés por el activo digital.

Fonseca destaca que la propuesta del mandatario estadounidense hace una clara distinción entre el bitcóin y otras criptomonedas. Mientras que la administración de Trump propone expandir la posesión de bitcóin, con una oferta actual de 17 millones de unidades, el resto de las criptodivisas serían reguladas bajo nuevas condiciones.

Respecto a la volatilidad del mercado, Fonseca advierte que, aunque no hay una forma exacta de predecir el comportamiento del bitcóin, el análisis de datos históricos puede ofrecer ciertas tendencias.

Menciona cómo, tras la noticia positiva de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. aprobó en enero del 2024 la creación de 11 ETFs basados en Bitcoin para fomentar la adopción global de criptomonedas, el precio de Bitcóin experimentó una caída del -25%. Sin embargo, seis meses después, la criptomoneda logró una recuperación impresionante, alcanzando un aumento del +95%.

“Los aranceles y los periodos de incertidumbre pueden generar caídas en el precio, pero la historia ha demostrado que el bitcóin ha sabido recuperarse”, señala Fonseca.

