La entidad refirió que se efectuaron tres operativos conjuntos durante la noche del viernes 12 de julio y la madrugada del sábado 13, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez y del kilómetro 74.5 en jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango.

Tales acciones se realizan luego que en los últimos días se observó incrementos en algunos productos sensibles como el tomate, la cebolla, la papa en ventas al detalle o consumidor final.

En estas rutas se entrevistó a distintos abastecedores que llevan su producto a la Central de Mayoreo (CENMA) y a la Terminal de la zona 4.

En las consultas realizadas sobre la carretera en San Lucas Sacatepéquez, las autoridades notaron que los precios proporcionados por los productores o abastecedores que provienen del occidente del país son “bastante razonables”, según indicó Herberth Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Agregó que “ellos (los productores y abastecedores) lo entregan a un precio y al consumo final ya tiene otro precio”, pero también hay que tomar en cuenta los costos de distribución y los costos operativos de cada traslado.

Puntualizó que los resultados alcanzados en los operativos de las últimas horas se estarán analizando para determinar si se está cometiendo el posible delito de especulación y con base a ello podrán tomar la decisión de denunciarlo ante el Ministerio Público (MP) luego de analizar la próxima semana los precios que recabaron.

Aunque se mantienen operativos constantes todos los días en mercados y supermercados para verificar los precios de la canasta básica, en los últimos días se observó incrementos en mencionados productos sensibles por lo que se extendieron los operativos también para verificar precios en los abastecedores, que son los que traen producto del interior del país.

Acerca de la diferencia de precios detectados en la cadena a través de la verificación a abastecedores, mercados y algunos distribuidores, Ordóñez, agregó verificaron productos como tomate, chile pimiento, frutas como piña, manzana y otras.

Por ejemplo se observó un camión que entregaba tomate a Q4.50 y luego, depende de a donde lo entrega ya lleva otro costo de transporte y de venta al detalle.

Consultado acerca de si se ha detectado especulación con los datos recabados en los operativos, Ordóñez dijo que “tanto como especulación no, sino que es un incremento de precio, porque estrictamente no lo podemos encuadrar como especulación porque lo que dice el Código Penal de la especulación, es bastante difícil de comprobar”.

El funcionario respondió que hay un incremento de precios respecto del que dan los vendedores comparado con quienes los vendedores que distribuyen.

“Sí, por supuesto que ahí lleva el costo operativo de cada traslado, pero creemos que según las cuentas que se han hecho y análisis rapidito de números, lo que se ha observado en el mercado los últimos días sí está un poco elevado algunos productos como el tomate, la papa, la cebolla que volvieron a incrementar su precio”., añadió.

Mencionó que lo estaban monitoreando a Q8, por ejemplo y se dispararon a Q10.

Por lo que esperan que en los próximos días la presencia del Ministerio de Agricultura, de la Diaco, Mineco, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de la Policía Nacional Civil y el Ejército, así como de la Secretaría de Comunicación Social Presidencia, estos operativos conjuntos den sus frutos en la baja de precios los cuales tienen que regresar a lo que estaban.

Aunque refirió que la sequía del año pasado y las intensas lluvias de este año han afectado a algunos, pero que productos como el tomate no se no se cultiva a cielo abierto, sino que son grandes extensiones que están protegidas y cuentan con métodos de riego que no les afecta la falta de agua. En la temporada del invierno, expuso, esta sí afecta probablemente el cilantro y aguacate, pero los demás productos tienen otros procesos y herramientas para que la producción se dé como corresponde.

Compradores: Antes alcanzaba para una semana, ahora solo para tres días

Quien se identificó como la hermana Miriam, directora de la Guardería Dios con Nosotros, llegó a Cenma a comprar las verduras para dicha institución, dijo que los precios están altos ya que van con el objetivo de comparar para toda la semana pero ya no alcanza el dinero.

Los productos donde ha notado los aumentos más grandes son en loroco, papas, cebolla y tomate, añade que antes gastaban en total unos Q300 por semana en vegetales, verduras y ensaladas, pero ahora con ese monto ya solo alcanza para tres días.

“Los precios no permiten que uno lleve variedad de verdura, muchos dicen que es a causa de las lluvias que se daña, pero uno viene aquí y hay verdura fresca y buena, pero los precios están altos”, expresó al iniciar que vieron el cambio de precios desde hace dos semanas cuando empezó la lluvia más fuerte.

La familia de Luis Contreras y Susana Cancinos, que también acudieron al Cemna, dijeron que hay precios de verduras que se han duplicado o triplicado precios de productos como tomate, papa, cebolla, güisquil, arveja, ejote, limón, y otros.

Para adquirir vegetales ahora deben destinar entre Q300 a Q400 extra en relación a hace 15 días. Ya que antes gastaban en estos productos entre Q300 a Q500 a la semana y ahora les sale como en Q800.

Aunque refieren que también ha subido otros productos de la canasta básica como huevos, azúcar, frijol.

Vendedores: Nos abastecen más caro

Fabiola Alvarado, vendedora en el galpón número 15, dijo que el precio de los vegetales está alto, ya que quienes les abastecen no quieren bajar los precios y eso ya les empezó a afectar porque las ventas al consumidor final han bajado.

Los distribuidores les indican que “está carísimo todo” y quienes les proveen les indican que es por la lluvia que ha afectado los cultivos, pero ella dice no saber bien las razones.

Alvarado cuenta que ellos compran al mayoreo en el Cenma y luego revenden al consumidor final en el mercado del lugar.

El precio de la libra del tomate y de la papa está a Q10 cada una, comentó aunque hay negocios que la están dando hasta en Q12, comentó.

Magaly Quisquinay, que viene desde Sumpango, Sacatepéquez, para vender en el Cenma dijo que los aumentos han sido muy grandes, porque el precio de la zanahoria que les abastecen estaba en Q50 la bolsa y ahora se las dan desde Q90 hasta Q130. En tanto el pepino estaba en Q110 el costal y ahora en Q150.

“Nosotros tratamos de ser justos para que las personas vengan a comprarnos y no sientan tan caro, pero las ventas están bajas porque ya no está al alcance de muchos hacer todas sus compras y a las personas ya no les alcanza el sueldo mínimo que les están pagando, para hacer sus compras”.

Al consumidor final, el precio de la papa estaba a Q5 y ahora llegó a Q10, y la libra de ejote estaba en Q10 ahora en Q15.

El tomate, según dijo, sigue algo pero bajó un poquito porque hace tres días estaba a Q10 libra, y este sábado en Q8 o dos por Q15 o en Q5, aunque refiere que es dependiendo de la calidad. La cebolla está en Q6 la libra, añadió.

La caja de coliflor estaba en Q70 y Q80 y se podría dar al consumidor en Q12. Pero en la actualidad en mayoreo como revendedores están pagando a Q15 más los cobros por el traslado a sus puestos, llega a Q120 la caja, por lo que al consumidor final se podía dar en Q15, pero pasó a Q20 cada una.

Consultada acerca de que las autoridades están cuestionando los incrementos, Quisquinay dijo que ellos como vendedores están trasladando el precio que es conforme lo van comprando a sus proveedores. “Si hoy compramos a menos, lo podemos dar en menos, pero si compramos caro lógicamente tenemos que darlo a ese precio”, expresó.