Prensa Libre y 40 medios de Latinoamérica impulsan la innovación audiovisual con IA de la mano de la SIP y Google 

El mundo y el consumo de información digital sigue cambiando a ritmo acelerado. Los medios informan y actualizan las 24 horas, pero también tienen el reto de atraer la atención de los usuarios no solo a horas concretas sino también en los formatos adecuados.

Ante la llamada "plataformización" del consumo informativo y el escenario actual en donde el 54% de la audiencia recurre a las redes sociales y el video para informarse (según el Digital News Report 2026, del Reuters Institute), resulta imprescindible para los medios reconceptualizar sus formatos informativos y también seguir en constante innovación para enganchar a los usuarios.

Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el respaldo de Google News Initiative (GNI), lanza el AI Video Lab 2026 (AIVL), una iniciativa que busca acelerar la transformación e innovación audiovisual de los medios de comunicación mediante el uso estratégico de video e inteligencia artificial.

"Estamos entusiasmados de celebrar nuestra cuarta colaboración con la SIP para continuar apoyando a los medios de la región en su transformación digital. En esta edición hemos apostado por el video, convencidos de que es el formato con mayor dinamismo y crecimiento actual, ofreciendo una oportunidad estratégica para conectar con nuevas audiencias”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Tras un rigurosos proceso de selección, Prensa Libre y 40 medios de Latinoamérica formarán para de este programa, con el fin de mejorar los procesos periodísticos en países como Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

“Este programa ofrece a las redacciones herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible. Agradecemos el compromiso de Google News Initiative y el trabajo de Marktube para hacer posible esta iniciativa que contribuirá al desarrollo del periodismo de calidad en América Latina”, indicó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Metodología

Las organizaciones seleccionadas participarán en un programa intensivo de aceleración estructurado en tres etapas: capacitación especializada, consultorías personalizadas y acceso a recursos estratégicos para diseñar e implementar proyectos de transformación audiovisual e innovación digital.

El programa busca sumar a la evolución de los lenguajes narrativos digitales y la adopción ética y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo de producción, edición y distribución de video.

Este programa no solo tiene como objetivo dotar a las redacciones de capacidades operativas de nivel superior, sino que busca salvaguardar la integridad del oficio periodístico al integrar tecnologías emergentes de manera estratégica.

El diseño y la ejecución operativa del programa están a cargo de Marktube Group, firma especializada en aceleración digital, que ha configurado una currícula robusta que incluye desde el dominio técnico de plataformas de video y nuevas tendencias narrativas, hasta la automatización e implementación de soluciones de IA aplicadas a la eficiencia audiovisual.

"El verdadero valor de este programa radica en la combinación de una ejecución rigurosa y el acceso al conocimiento más avanzado disponible en la industria. Nos hemos asegurado de traer a expertos de primer nivel, complementado con una metodología y un seguimiento detallado de cada medio para garantizar que la teoría se traduzca en un impacto real para la prensa en América Latina", destacó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube Group.

Las actividades del AI Video Lab 2026 culminarán en diciembre de 2026 con la presentación de los proyectos desarrollados.