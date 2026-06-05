“Misión Génesis”: la nueva alianza de investigación en IA entre EE. UU. y Japón de US$1 mil millones

Este 5 de junio, los gobiernos de Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación sobre inteligencia artificial (IA), con una inversión de aproximadamente US$1 mil millones.

El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, confirmó la alianza y explicó que el acuerdo supone "un plan de inversión estratégica para los próximos cinco años".

Kihara indicó que el Ejecutivo nipón apostó por implementar una "IA para la ciencia" intersectorial, al tiempo que avanza en la cooperación internacional, con el objetivo de establecerse como "líder a nivel mundial" y asegurar la "superioridad internacional y autonomía estratégica" de Japón.

En virtud de esta alianza, equipos conjuntos de científicos japoneses y estadounidenses, así como sus principales instituciones de investigación, colaborarán estrechamente en materia de tecnología al poner en común algunas de sus instalaciones, recursos informáticos y conocimientos técnicos.

Con esta alianza, Tokio se convierte en el primer socio internacional del proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que representa "una de las colaboraciones científicas y tecnológicas más importantes" entre ambos países, según destacó el Departamento de Energía de Estados Unidos en un comunicado.

La entidad añadió que cada país invertirá US$500 millones en un plazo de cinco años.

"Esta alianza reúne a dos de las mayores potencias científicas del mundo para acelerar los descubrimientos y lograr avances que darán forma al futuro", dijo el subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía de Estados Unidos, Darío Gil, quien también dirige el mencionado proyecto.

Por su parte, el viceministro de Coordinación de Políticas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, Yasuyoshi Kakita, comentó que la IA y los recursos informáticos son "esenciales" tanto para la "excelencia en la investigación" como para la competitividad industrial.

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