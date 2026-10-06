¿Quiénes pueden ser beneficiarios del IGSS y qué atención pueden recibir?

Una de las dudas que ha surgido entre los afiliados es si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) amplió recientemente la cobertura para los familiares de los trabajadores.

Para aclarar qué servicios pueden recibir los beneficiarios, Prensa Libre consultó información del IGSS, el Acuerdo 410 de la Junta Directiva y personal de atención al afiliado.

La normativa establece dos beneficiarios cónyuges o convivientes e hijos. Sin embargo, existen diferencias importantes, esto depende de que si el afiliado es un hombre o una mujer.

Información del IGSS sobre los beneficios del cónyuge generó dudas sobre una posible ampliación de la cobertura, pero el personal del Instituto aclaró el alcance de los servicios según la normativa vigente. (Captura de Pantalla tomada el 6/10/2026)

Si el afiliado es un hombre

La esposa o conviviente puede ser beneficiaria de las prestaciones de maternidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por el IGSS.

El Acuerdo 410 reconoce que este derecho también aplica para la mujer cuya unión de hecho esté legalizada y, en determinadas circunstancias, la compañera que cumpla los requisitos establecidos.

Entre las condiciones para la compañera se encuentra haber convivido con el trabajador en condiciones de singularidad durante al menos un año y depender económicamente de él.

¿Qué atención puede recibir la esposa o conviviente?

Las prestaciones de maternidad incluyen atención médica durante el embarazo, parto y posparto. También contemplan, según corresponda, según publica el IGSS:

Consulta y asistencia médica general y especializada.

Atención del parto.

Hospitalización.

Medicamentos.

Exámenes de laboratorio y radiológicos.

Atención de emergencias relacionadas con la maternidad.

Servicio social y transporte.

Ayuda de lactancia.

Canastilla maternal.

El personal de atención al afiliado consultado por Prensa Libre confirmó que actualmente se brinda atención de maternidad, planificación familiar y otros servicios relacionados con este programa.

¿La esposa de un afiliado tiene atención por enfermedad común?

Aquí existe una diferencia importante que puede generar confusión.

Según la información proporcionada por personal de atención al cliente del IGSS, cuando el afiliado es un hombre y él y su esposa o conviviente viven y trabajan en el departamento de Guatemala, la cobertura para ella se concentra en maternidad, planificación familiar y accidentes, pero no incluye enfermedad común como beneficiaria.

En otros departamentos del país, la cobertura puede incluir atención por enfermedad común para las esposas o convivientes, de acuerdo con las disposiciones y programas aplicables.

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Por ello, no debe interpretarse que toda esposa o conviviente de un afiliado tiene automáticamente la misma cobertura médica en el país.

Si la afiliada es una mujer

La situación cambia cuando quien cotiza al IGSS es una trabajadora.

De acuerdo con la información proporcionada por atención al cliente, una afiliada puede registrar como beneficiarios de atención médica a sus hijos menores de siete años.

En cambio, el esposo o conviviente no adquiere automáticamente la misma condición de beneficiario médico que tiene la esposa o conviviente de un afiliado hombre.

De acuerdo a la explicación proporcionada, el esposo o conviviente puede tener acceso a determinadas prestaciones de otros programas del Seguro Social, como protección o pensión en circunstancias específicas relacionadas con invalidez o incapacidad para trabajar, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Esto significa que ser esposo de una trabajadora afiliada no le otorga por sí solo derecho a consultas, medicamentos u hospitalización como beneficiario del Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA).

¿Hasta qué edad tienen cobertura los hijos de los afiliados?

Los hijos de los trabajadores afiliados, tanto hombres como mujeres, tienen una cobertura médica, la misma sin importar si el afiliado es su padre o su madre.

El beneficio aplica hasta que cumplen siete años.

Entre los servicios que pueden recibir se encuentran:

Atención por enfermedad y accidentes.

Consulta pediátrica.

Hospitalización.

Medicamentos.

Exámenes de laboratorio.

Rehabilitación.

Atención de emergencias.

Vacunación.

Atención odontológica.

Oftalmología pediátrica.

Controles periódicos de crecimiento y desarrollo.

De acuerdo con los registros del IGSS al 31 de diciembre de 2025, durante ese año fueron atendidas 667 mil 305 esposas de afiliados y 978 mil 313 hijos de afiliados.

En el caso de las esposas, 400 mil 842 atenciones correspondieron a enfermedad común, 130 mil 391 a maternidad y 12 mil 730 a accidentes.

Entre los hijos de afiliados, 975 mil 456 atenciones fueron por enfermedad común y 22 mil 958 por accidentes.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.