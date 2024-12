SAT analiza dar marcha atrás a regularización de involucrados en caso B410 por supuesta investigación del MP contra superintendente

Dos días después de haber anunciado un mecanismo de salida tributaria-legal para los contribuyentes involucrados en el caso B410, relacionado con una estructura que defraudó al Estado por medio de facturación “espejo”, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) analiza suspenderlo, debido a una posible investigación en contra del jefe de la SAT.

Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria, le explicó a Prensa Libre que analizan suspender la iniciativa presentada, como parte de la resolución de conflicto tributario (RCT), que es un mecanismo alterno o conciliatorio con los contribuyentes, quienes se comprometen a pagar los adeudos o establecer convenios de pago, mediante la participación de un juez competente.

“Se están parando los casos en perjuicio de los propios sindicados —en el caso B410—, porque ahora nosotros tenemos que examinar más detenidamente cualquier resolución que se tenga. El lunes hice una invitación a que se acercaran —los contribuyentes—, que objetivamente se establecieran los montos y un plazo para que se paguen los impuestos, así que eso creo que ahora se va a detener”, explicó el funcionario ayer.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El superintendente aseguró que no hay seguridad jurídica para los funcionarios de la SAT.

“Yo creo que de alguna manera sí —se va a detener—, porque ahora va a haber más temor de cualquier funcionario para poder firmar algo relacionado con el caso B410”, resaltó Díaz Reyes.

Reiteró que aún no se había tomado una decisión, pero que la afectación sería al tributante que buscaba una regularización en el impuesto al valor agregado (IVA) o al impuesto sobre la renta (ISR), y que recibió notificación sobre la suspensión en algunos de los regímenes.

El monto total de las rectificaciones efectuadas y la recaudación por impuestos sobre el caso B410 ascienden a Q29 millones 890 mil, tanto del pago del IVA como del ISR.

Esta medida que se anunció el lunes solo es para los contribuyentes que han aparecido en este proceso y a los cuales se les revocaron los amparos, pero que permitía una salida utilizando el RCT, liquidando los impuestos que tienen como adeudo, realizando las siguientes gestiones:

Pueden comunicarse a la SAT a manifestar el interés en llegar a un acuerdo de pago del adeudo tributario, para evitar que se retomen las sanciones administrativas.

El plazo para conocer el monto de la obligación pendiente, llegar a un acuerdo y liquidar el adeudo será en un periodo de 10 días hábiles, que vence el próximo 18 de diciembre, para el caso del IVA. En ISR se puede hacer por medio de un convenido de pagos, con la debida autorización de un juez.

De nuevo se inhabilitarán a los contribuyentes con los que no sea posible llegar a un acuerdo después de estos periodos.

El origen de supuesta investigación

Díaz Reyes, confirmó que conoce sobre una investigación en su contra que se cursa en la Fiscalía 5 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) con el número de expediente MP-01-2024-50,452, y la mañana de este miércoles se presentaron abogados de la SAT para conocer el caso y se les negó indagar.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Lo que hemos sabido es que han citado a declarar a los sindicados en el caso B410, preguntándoles: si yo como superintendente ¿les he solicitado dinero? ¿si algún intermediario en mi nombre les ha solicitado dinero? ¿si yo como superintendente he obligado a contratar a la firma Moore Díaz Reyes? Yo niego categóricamente cualquiera de los tres aspectos, y me parece poco creíble que sean los sindicados a que el MP entreviste”, argumentó.

“Yo le puede asegurar a los ciudadanos, que yo o algunos de mis hermanos, jamás nos prestaríamos ha algo de esa forma”, remarcó el titular de la SAT.

MP: No hay investigación del tema

Consultado el vocero del MP, Moisés Ortiz, declaró este medio día “que llama la atención la posición del superintendente al asumir responsabilidades y de manifestar supuestas acciones en su contra”.

Indicó que se desconoce de donde el titular de la SAT obtuvo esta información, y reiteró “que el MP tiene su función clara de investigar todas las denuncias que se presenten”.

“Desconocemos de donde él (Díaz Reyes) pueda tener este tipo de información. Sin embargo, no se cuenta una investigación en este momento relacionada a este tema, más allá de la denuncia que se investiga por la Fiscalía de Delitos Económicos respecto al caso B410, el cual la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes”, puntualizó.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Aclaró que sobre este caso se ha trabajado con diferentes instituciones para obtener los informes y las auditorías respectivas, con las cuales se plantearan las acciones correspondientes en contra de las personas que resulten responsables de estos hechos.

Concluyó que este miércoles no se han realizado diligencias de allanamientos a ningún caso que involucre al administrador tributario.

Avances en proceso

El lunes pasado la SAT actualizó el proceso del caso B410, en parte sobre auditorías realizadas y estos fueron algunos de los hallazgos dados a conocer:

Auditorías realizadas a cinco empresas constructores proveedores del estado que compran bienes y servicios a dos empresas B410: 100%

Avance en auditorias realizadas a los nueves contribuyentes que venden bienes al estado de forma directa: 88%

Avance en auditorías realizadas a los 16 contribuyentes que le venden al estado y que adquieren bienes o servicios de la estructura B410: 70%

Cinco de los 16 contribuyentes reportaron no tener la contabilidad completa por extravío o por hurto de su documentación: 0%

En cuanto a las rectificaciones realizadas y la recaudación por impuestos son:

IVA: Q17 millones 834 mil

ISR: Q12 millones 055 mil

Total: Q29 millones 890 mil

Buscan acuerdos

Óscar Perdomo, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, informó que en dos días recibieron a 11 contribuyentes relacionados con el caso B410, “y estos reaccionaron muy bien”, expresó. Algunos expusieron que no tenían claridad del tipo de transacciones comerciales que estaban realizando o con quiénes las estaban efectuando. Afirmó que a raíz de que fueron auditados, se les brinda los montos que deben pagar, más multas e intereses.