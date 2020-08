SAT detecta faltantes y sobrantes en inventarios de contenedores en aduanas portuarias

La intendencia de Aduanas de la SAT confirmó que no cuadran los registros de los inventarios de contenedores en los puertos en una citación en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

El jefe de la SAT Marco Livio Díaz Reyes, y el intendente de Aduanas, Werner Ovalle, expusieron en una citación en el Congreso, que hay procedimientos aduaneros que impiden hacer el trabajo de control en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en Escuintla; Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), en una citación en la bancada UNE este 19 de agosto.

La matriz que se presentó en la reunión, y en la cual, según el diputado Carlos Barreda, hay resistencia a la acción fiscalizadora, vulnera su competencia, e instó a las autoridades tributarias a gestionar las denuncias ante el Ministerio Público (MP) a los responsables de las entidades que han bloqueado el trabajo.

El parlamentario señaló que, según el informe que le proporcionó la SAT, hay resistencia o bloqueos en la no implementación de los rayos X en los puertos; el no compartir las imágenes en las rampas y bodegas del circuito cerrado de televisión a la SAT; el no ingreso a los hangares privados, que apuntan a un incumplimiento, a posibles actos de corrupción y el ingreso de contenedores fly -no registrados por las aduanas y que no pagan impuestos-.

A la cita no acudieron los representantes de Empornac.

Inventario no cuadra

Ovalle explicó en la citación que dentro del inventario de contenedores que se ha realizó en la aduana Puerto Barrios, Izabal, se reportaron 2 mil 590 contenedores, y se confirmaron 240 faltantes y 72 sobrantes; en la Empornac, se reportaron 1 mil 805 contenedores, faltantes 98 y sobrantes 65, y en la aduana APM Terminals Puerto Quetzal, Escuintla se reportaron 2 mil 249 contenedores, 107 faltantes y cero sobrantes.

Por los efectos de la pandemia, y un brote detectado en la EPQ no se ha podido hacer el levantamiento del inventario en la EPQ, afirmó el intendente.

No obstante, David Berganza, gerente de la EPQ precisó que en ese puerto hay contenedores que están en abandono por más de un año, los cuales se encuentran cerrados.

Advierte denuncias penales

El superintendente Díaz Reyes, subrayó que existe un mayor avance y control de contenedores en APM Terminals con la instalación de una garita al pie del buque con personal designado y la toma de video en la cual se recopila la información, y se lleva un control preciso hasta que sale de la aduana.

En EPQ y en Empornac se lleva a cabo los inventarios mensuales, y se detectó diferencias entre faltantes y sobrantes de contenedores, y los personaros tienen un tiempo prudencial para que expliquen esas inconsistencias, ya que de lo contrario se interpondrán las denuncias correspondientes penales, enfatizó el superintendente.

Recordó que en Empornac ya funcionaba una garita para llevar a cabo esos registros al pie del buque, pero lamentablemente un tráiler se accidentó, la destruyó y nuevamente se tiene que construir.

“Al tener el control de los contenedores ya se tendría todo el movimiento que sale del recinto, pero en el primer inventario no cuadro”, afirmó el superintendente.

La inconsistencia es con los manifiestos o declaraciones de transmisión de los contenedores que se transportan.

En el primer semestre del año, se han movilizado cinco millones 642 mil toneladas de carga contenedorizada que representa el 40% de todo lo que el sistema registra que es de 13 millones 983 mil toneladas de movimiento de carga, detallan las estadísticas de la Comisión Portuaria Nacional (CPN).

Empornac maneja 2 millones de toneladas, EPQ, 1.9 millones y Puerto Barrios, 1.6 millones de carga contenedorizada, es decir es un rubro que tiene mucha importancia en los recintos tanto para la importación como la exportación.

El superintendente advirtió, que una descertificación de los puertos en Guatemala por la Guardia Costera de los EE. UU., a los puertos tendría consecuencias negativas para el país, porque no habría comercio con ese socio comercial.

¿Dónde están?

Según el diputado Barreda esos faltantes y sobrantes de los contenedores es sumamente grave, ya que se desconoce el paradero, o en todo caso pudieron haber salido del recinto sin los controles aduaneros.

“Esta situación nos hace pensar que hubo contenedores fly de los que dicen que pasan, llevan drogas, armas o contrabando que no aparecen. Es sumamente grave, no se puede inspeccionar los buques”, insistió el parlamentario.

Dijo que se conoce que en los barcos mercantes hay otra categoría de contenedores “fantasmas” o “negros” en los cuales no se conoce en el origen del puerto en que fueron embarcados, ni a donde fueron a desembarcarse, y ahí cobra relevancia el trabajo que tiene que hacer la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional en detener esos buques y mercancías.

El superintendente afirmó que próximamente se suscribirá un acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), para tener acceso a un módulo de riesgo de los contenedores para que cualquier país detecta un contenido con mercancías peligrosas o drogas, y otro módulo de riesgo que identifica a los proveedores de mercancías, para tener acceso a la información antes que ingresen a los puertos guatemaltecos.

Díaz Reyes, manifestó que hay acceso a la información de los manifiestos, pero a raíz de la pandemia han surgido varios problemas, por ejemplo, en la forma que transmiten los manifiestos.

La trazabilidad consiste en lo que se está declarando en la portuaria, versus lo que el personal está observando, y que este soportada en el manifiesto aduanero, detalló el intende Ovalle.

El objetivo es tener el control de los contenedores en el pie de buque, más las garitas de salida, para poder hacer los cruces.

El intendente dijo que han exigido a la EPQ y a la Empornac el cierre de pasos o áreas que ya están identificadas, y controles de automatización.

Barreda, reiteró que hay problemas de puertas y salidas en los recintos.

En la citación no se dio a conocer cifras de los posibles efectos a la recaudación.

Aeropuerto

Con respecto al AILA el diputado reiteró que se deben presentar las denuncias a los hangares privados, que no permitan que delegados de la SAT realice inspecciones, sobre todo aquellos que con itinerario internacional.

El superintendente, dijo que el MP realiza una investigación al respecto, y solicitó que el personal tenga el permiso expedito para poder ingresar a los hangares privados.