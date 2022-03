Se avecina el verano y con él, la fiscalización de miles de negocios

Si para este asueto de Semana Santa, su ámbito de negocio se concentra en las playas del Pacífico o del Atlántico, en la industria hotelera, balnearios, restaurantes o entregas domiciliares en las ciudades, no estará solo, ya que puede recibir la visita de un auditor de fiscalización tributaria.

Y es lo que pretende demostrar el plan “Presencias Fiscales en Semana Santa”, para el cual, el ente recaudador desplegará a 200 auditores en las cuatro regiones del país, para llevar a cabo alrededor de 15 mil acciones de fiscalización, un promedio de 75 por cada uno de los agentes desplazados.

La embestida fiscalizadora tiene como objetivo enfocarse en restaurantes o negocios de comida, hoteles, discotecas y bares, centros turísticos o recreativos, así como gasolineras, tiendas de consumo y boutiques. En los centros comerciales, la mira está puesta en tiendas que forman parte del grupo objetivo de fiscalización para estas fechas.

En esta ocasión, hay un especial interés en los negocios de reparto a domicilio, considerando que muchos guatemaltecos se quedan a vacacionar en sus residencias y optan por este servicio, el que después de dos años de pandemia, ya cuenta con mayor demanda.

La SAT ha identificado más de 100 plataformas que venden en línea, cuya verificación se ha realizado por medio de pagos con tarjetas de crédito y luego de denuncias de usuarios insatisfechos con el servicio. “La mayoría son personas individuales que venden por medio de plataformas electrónicas y utilizan los servicios electrónicos para el cobro de sus ventas. Hacemos un llamado a estos negocios para que se registren, ya que ahora, emitir una factura electrónica desde cualquier dispositivo informático es fácil”, apunta Óscar Hernández, Intendente de Fiscalización de la SAT.

Procedimiento

La verificación se llevará a cabo por medio del sistema de fiscalización electrónica Fisel. Este permite al auditor, el acceso a información del contribuyente en tiempo real para verificar la validez de las facturas emitidas y entregadas. Así mismo, la validación del domicilio fiscal, cuánto se ha facturado durante el día actual y los anteriores, si el negocio está inscrito, etc.

En caso de encontrar inconsistencias, se inician los procesos administrativos sancionatorios por la comisión de infracciones tributarias, conforme a lo que establece el Código Tributario. De ahí, el llamado para que los negocios estén debidamente inscritos y facturando por los servicios que prestan o los bienes que venden.

“El fin no es sancionar, sino colaborar con los establecimientos, aclarar dudas y acompañarlos en alguna situación que se les pueda presentar en el proceso de su obligación tributaria. Sin embargo, debemos accionar en los casos de incumplimiento”, puntualiza Hernández.

Cuando se establezca que un contribuyente no está inscrito o no emite la factura correspondiente, conforme lo que establece el código tributario, se levanta un acta suscrita por los auditores para el cierre temporal de 10 a 20 días o, en su defecto, se establece una sanción pecuniaria según lo ordenado por un juez competente. Si se verifica que los documentos no cumplen con los requisitos legales, cabe una multa que posteriormente deberá pagar, previa notificación de la Administración Tributaria.

Para seguridad de los contribuyentes, los auditores van claramente identificados, su gafete institucional posee un código QR para verificar la autenticidad de la persona que los visita con la intención de realizar una fiscalización y algo muy importante es que no tienen autorización alguna para pedir o recibir pagos de ninguna índole. Si existe alguna duda, la recomendación es llamar al Call Center 1550.

A tres meses de su implementación

A partir de julio próximo la emisión de facturas en Guatemala deberá ser 100% electrónica, aunque al momento, solo 508 mil contribuyentes emiten por medio del sistema Fel, equivalente al 13% de una base tributaria de 3.9 millones de portadores de Número de Identificación Tributaria (NIT) con obligaciones tributarias.

De esos emisores, 477 mil 504 se han registrado de forma voluntaria, equivalente al 94%, mientras que el otro 6%, equivalente a 30 mil 502 registrados, lo ha hecho por notificación administrativa de la autoridad tributaria.

Del total de emisores, el 70% son pequeños contribuyentes y el 30% restante corresponde al régimen general, indica David Beltrán, de la Intendencia de Recaudación de la SAT.

Esta una modalidad tiene ventajas importantes sobre la tradicional factura impresa, cuya autorización conlleva un periodo de tiempo, a lo que se suma la labor de impresión, lo que no sucede ahora porque se puede solicitar la autorización y emitir factura a cualquier hora y lugar del país, se indicó.

En un año se han registrado más de 150 mil descargas de la aplicación respectiva, lo cual es una muestra de que la población está utilizando este sistema para informarse, indica Fernando Suriano, Intendente de Recaudación Tributaria.

“Si el temor es que la SAT los quiere controlar, ya lo hace. La Fel viene a ayudar, a acompañar, a facilitar y generar competitividad”, aseguró Suriano, durante su exposición en el foro de la Primera Feria del ERP-Soluciones innovadoras en Factura Electrónica.