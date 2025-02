Shein y Temu: qué son los “de minimis” en las compras internacionales y cómo se aplican en Guatemala

El término de minimis ha cobrado relevancia recientemente debido a las nuevas medidas comerciales implementadas por Estados Unidos.

El 4 de febrero de 2024, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que impuso un arancel del 10 % a todas las importaciones provenientes de China.

Como consecuencia, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció la suspensión temporal del ingreso de paquetes procedentes de China continental y Hong Kong, afectando directamente a plataformas como Shein, Temu y AliExpress.

Menos de 24 horas después, el USPS revirtió la medida y reanudó la recepción de envíos desde China y Hong Kong. No obstante, la situación refleja la creciente complejidad en las relaciones comerciales y los retos que enfrentan las importaciones de bajo valor en el comercio electrónico.

¿Qué son los de minimis?

El régimen de minimis permite importar bienes de bajo valor sin pagar aranceles ni tarifas administrativas. Esta exención ha ganado popularidad con el auge del e-commerce, facilitando el acceso de los consumidores a productos internacionales sin costos adicionales.

Según el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos la Ley 321 del Acta de Tarifas establece que los consumidores pueden importar hasta $800 diarios sin impuestos, impulsando el modelo direct-to-consumer (DTC) en plataformas digitales.

Estudios también indican que esta política beneficia a consumidores de bajos ingresos, quienes suelen aprovechar la exención en envíos provenientes de China y otros mercados.

¿Los de minimis son exclusivos de Estados Unidos?

No. Múltiples países han adoptado normativas similares para incentivar el comercio. Cada país establece su propio umbral de valor y condiciones para la exención de aranceles. Sin embargo, algunas regiones han modificado sus políticas, por ejemplo:

Sudáfrica, Turquía y Brasil han restringido o eliminado los beneficios de de minimis.

La Unión Europea está en proceso de eliminar la exención de importaciones de bajo valor.

Un informe conjunto de la Universidad de UCLA y Yale destaca que estos cambios responden al crecimiento del comercio digital y a la necesidad de mayores regulaciones fiscales.

Los de minimis en Guatemala y Centroamérica

En el caso de Guatemala sí existe los minimis, por ejemplo, en el caso de los países centroamericanos, miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), han negociado acuerdos con la Unión Europea para reducir los aranceles a los siguientes productos:

La UE eliminó el 99% de sus aranceles sobre productos industriales y pesqueros provenientes de Centroamérica.

Para 2025, los países centroamericanos otorgarán acceso libre de impuestos a productos industriales y pesqueros de la UE.

Otro ejemplo, es la exención de impuestos que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha aprobado para ciertos productos farmacéuticos y medicinales importados desde Estados Unidos.

Importancia de los de minimis en el comercio exterior, 7 razones

Las importaciones de bajo valor juegan un papel clave en la economía global. Según el estudio The Value of the De Minimis Imports, existen al menos siete razones por las que este régimen es relevante:

Facilitación del comercio: Reduce barreras para la importación de bienes de bajo valor sin procesos aduaneros complejos.

Mayor acceso a productos: Permite a consumidores, especialmente en zonas de bajos ingresos, adquirir productos a precios accesibles.

Impulso al e-commerce: Favorece el crecimiento de plataformas de comercio electrónico y mantiene precios competitivos.

Beneficios económicos: Aumenta el consumo, genera ingresos para empresas de logística y fomenta la creación de empleos.

Competitividad arancelaria: Ayuda a mantener precios bajos en mercados con altos aranceles de importación.

Eficiencia administrativa: Permite que las aduanas enfoquen recursos en mercancías de mayor valor.

Oportunidades para pequeñas empresas: Facilita la importación de productos económicos, incentivando a emprendedores a competir a nivel internacional.

Los de minimis son un elemento clave del comercio exterior moderno. No solo permiten a los consumidores acceder a productos internacionales sin pagar impuestos de importación, sino que también impulsan la economía digital y mejoran la eficiencia aduanera.

Sin embargo, con las recientes modificaciones en distintas regiones, es fundamental seguir de cerca los cambios en las políticas de importación y su impacto en el comercio electrónico global.