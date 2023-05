Starlink Guatemala: Así funciona la tecnología satelital que conectará un nuevo servicio de internet en el país

“Esto se realiza por medio de los equipos destinados para el efecto, un ejemplo sería como se reciben los diferentes servicios satelitales que existen en estos momentos en Guatemala, donde colocan una antena arriba de los domicilios”, explicó Baten.

Conectividad más eficiente

Según Baten, actualmente hay distintas formas de conectividad, entre las que se incluyen la forma alámbrica, (cable coaxial, fibra óptica, entre otros) y la forma inalámbrica (telefonía móvil que incluye servicio internet y de datos).

“Ambas formas están sujetas a la infraestructura existente de los proveedores de internet, así como la geografía, la cual representa un reto grande para todos los países, ya que no hay cobertura donde no les es económicamente viable, tanto para instalar un cable o una antena, sin embargo, Starlink genera una tercera forma de conectividad, siendo esta, conexión desde un satélite directamente a un lugar donde los medios tradicionales de conectividad no tengan cobertura”, explicó.

Cómo funciona la conectividad de Starlink

Esta nueva tecnología de conexión a internet, permitirá superar las limitaciones de falta de cobertura, reduciendo la brecha digital y dándole la oportunidad a la población que tengan proveedores que les ofrezcan acceso a internet sin importar la ubicación del territorio de Guatemala, agregó el funcionario.

Starlink opera una red de satélites de baja altura identificada ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como STEAM-1. Estos satélites se pueden observar a simple vista y suelen viajar agrupados en 50 aparatos que se desplazan en línea recta, a una velocidad constante.

Esta constelación de aparatos convierte a Starlink en el mayor grupo de satélites existentes, y el objetivo de SpaceX, es llevar a la órbita al menos 30 mil unidades.