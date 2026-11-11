SuperTex prevé iniciar operaciones en Guatemala en febrero de 2027, ¿cuántos empleos va a generar?

La empresa textil SuperTex comenzaría a operar en Guatemala a principios de 2027, con una planta cuya capacidad total requerirá entre 800 y mil trabajadores. La compañía estima alcanzar esa cantidad de empleos entre finales de 2027 y principios de 2028, conforme avance la puesta en marcha de sus instalaciones.

En entrevista con Prensa Libre, Daniel Herrera, director de Operaciones de Grupo SuperTex, y Napoléon Villagore, gerente comercial y de desarrollo, destacaron que, aunque el inicio de operaciones ha tomado más tiempo de lo previsto, los trámites, licencias y permisos necesarios se han gestionado sin inconvenientes con las autoridades guatemaltecas.

La compañía también avanza en la evaluación del mercado laboral y ha recibido acompañamiento de Invest Guatemala y del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). Entre sus próximos pasos se encuentra una convocatoria para identificar personal con experiencia en la industria de la confección, mientras prepara una operación orientada principalmente a las exportaciones hacia Estados Unidos.

Herrera y Villagore explicaron, además, los avances del proyecto, las perspectivas de contratación y producción, así como las oportunidades comerciales que identifican en Centroamérica.

Este es un extracto de la conversación:

¿En qué fase se encuentra la instalación de la planta de SuperTex en Guatemala y cuándo esperan iniciar operaciones?

La planta se ha demorado un poco más en el arranque, pero estamos calculando comenzar aproximadamente en febrero del próximo año.

¿Cómo ha avanzado el proceso de instalación en cuanto a trámites, licencias y permisos? ¿Han encontrado obstáculos que puedan afectar el inicio de operaciones?

No, afortunadamente hemos tenido muy buenas asesorías y hemos logrado realizar todos los trámites. Todos los permisos, certificados y licencias se han gestionado sin ningún problema.

¿Cómo ha avanzado la contratación de personal para la nueva planta? ¿Cuántos empleos esperan generar y cuántas vacantes tienen pendientes?

En este momento no hemos contratado a nadie de planta porque todavía estamos en el proceso de instalación. Comenzaríamos a contratar a principios del próximo año.

Sí tenemos algunas personas que ya hemos contratado, pero son principalmente administrativas y nos están ayudando en la instalación y el arranque del proyecto.

La idea es tener aproximadamente entre 800 y mil personas en total, cuando la planta alcance su capacidad completa. Esto lo lograríamos hacia finales de 2027 o principios de 2028. Nos tomaría aproximadamente un año y medio llegar a la totalidad de la capacidad de la planta y alcanzar esa cantidad de empleos.

¿Han explorado el mercado laboral guatemalteco? ¿Existe escasez de personal especializado para la industria textil?

Hemos tenido la suerte de estar trabajando con Invest Guatemala y también hemos recibido apoyo de las instituciones de Guatemala y del Intecap.

Ya se realizó una feria de empleo para sondear cómo está el mercado y hemos visto mucho interés. Vamos a realizar una segunda convocatoria para buscar operarios que ya tengan experiencia. Todavía no se ha definido la fecha, pero entiendo que será a finales de noviembre o principios de diciembre.

El objetivo es conocer cómo está el mercado en cuanto a la experiencia que necesitamos para contar con el personal que va a trabajar en esta fábrica.

Una de las ventajas de trabajar con instituciones como Intecap es que nos facilitan y ayudan a desarrollar las capacitaciones necesarias para proporcionar los conocimientos básicos de los programas de costura que vamos a utilizar en la empresa.

Estamos justamente en esa etapa de evaluar cómo se encuentra el mercado, pero puedo decir que hemos recibido mucho apoyo de las instituciones para avanzar en estos procesos.

¿Con qué capacidad de producción comenzará a operar la planta y qué volumen esperan producir y exportar durante el primer año?

No podemos dar números exactos porque todo depende de los clientes que podamos tener durante el primer año.

En este momento no es una cifra que podamos proporcionar, pero evidentemente la idea es que los productos que salgan de esta planta estén destinados a Estados Unidos, aprovechando el tratado DR-CAFTA y las condiciones arancelarias que ofrece para ingresar a ese mercado.

¿Qué oportunidades representará la llegada de SuperTex para los proveedores guatemaltecos? ¿Prevén contratar empresas locales para el abastecimiento de materias primas y servicios?

Sí, claro. Incluso actualmente nos abastecemos de empresas guatemaltecas para nuestra operación en El Salvador, que es la más importante y grande del grupo y continúa creciendo.

En esa empresa utilizamos algunas materias primas provenientes de Guatemala y también de otros países de Centroamérica.

A partir de su experiencia de instalación, ¿qué ventajas competitivas encontraron en Guatemala y qué aspectos consideran que deberían mejorar las autoridades para facilitar nuevas inversiones?

Guatemala nos ofrece una oportunidad de crecimiento. Nosotros tenemos una operación muy importante en El Salvador y lo que buscamos es seguir creciendo en una región que es muy importante para nosotros, como Centroamérica.

En El Salvador tenemos dos fábricas muy grandes y la idea es continuar creciendo allí y, paralelamente, también en Guatemala. Debido a muchos de los movimientos políticos que existen en el mundo, Centroamérica se ha vuelto muy relevante para muchas de las marcas con las que trabajamos. Esa demanda y la necesidad de nuestros servicios nos llevan a crecer tanto en El Salvador como en Guatemala.

En cuanto a los aspectos que deben mejorar, diría que, hasta el momento, las cosas han fluido bastante bien.

Hemos tenido tropiezos principalmente internos, relacionados con decisiones, instalaciones y tiempos que uno calcula y que muchas veces no se cumplen por diferentes motivos.

Pero la demora en el arranque no tiene nada que ver con el Gobierno, las instituciones o problemas legales o de certificaciones. Ha sido un asunto interno que nos ha tomado un poco más de tiempo.

¿SuperTex contempla ampliar su presencia en Guatemala mediante nuevas plantas, líneas de producción o inversiones adicionales?

Nosotros tenemos una operación muy importante en El Salvador y lo que estamos buscando es crecer en Centroamérica. La demanda de las marcas con las que trabajamos y la necesidad de nuestros servicios nos están llevando a ampliar nuestras operaciones en ambos países.

¿Cómo evalúan el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos sobre la industria textil centroamericana? ¿Qué riesgos u oportunidades representa para sus operaciones en Guatemala?

Napoleón Villagore: Creo que vamos a tener más oportunidades porque, al evaluar la lista de países a los que se les han aplicado tarifas adicionales, vemos que los países de Centroamérica que pertenecen al DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroaméricana y Estados Unidos) mantienen, de alguna manera, un régimen arancelario privilegiado con Estados Unidos.

Eso es definitivamente algo muy positivo para toda la región.

Ante los cambios en el escenario político estadounidense, ¿qué expectativas tienen sobre posibles modificaciones a la política comercial y arancelaria y cómo podrían influir en sus planes de exportación?

Todo es muy incierto. Cuando llegaron las políticas arancelarias, nadie las esperaba y fue bastante complejo al principio.

Me parece difícil dar una respuesta frente a algo que es sumamente incierto. El mundo se mueve muy rápido y hay mucha incertidumbre por las guerras, los problemas logísticos y las tarifas que se están imponiendo entre países, particularmente las que Estados Unidos ha establecido para algunos mercados.

Realmente no sabemos qué va a pasar. Creo que lo más importante, y lo que nosotros siempre hacemos, es analizar las situaciones y buscar cómo superar las dificultades.

Somos una empresa muy resiliente. Llevamos más de 40 años en el mercado y eso demuestra que hemos podido navegar diferentes situaciones, algunas más difíciles y otras más tranquilas.

Eso ha permitido que la empresa continúe existiendo y creciendo. Esa es nuestra posición frente a la incertidumbre: ser resilientes y buscar siempre lo mejor para la compañía.

Napoleón Villagore: Coincido mucho con Daniel. Es muy difícil anticipar qué va a pasar en el mundo. Hoy estamos bien y mañana podemos no estar tan bien.

Lo que sí sabemos es que en nuestra región, Centroamérica, tenemos una oportunidad muy grande porque, con las políticas arancelarias que ha aplicado Estados Unidos, hemos sido menos afectados que otros países.

Creo que eso se mantiene como una oportunidad. Tenemos que estar siempre atentos para poder ajustarnos, que es algo en lo que hemos sido muy exitosos, y continuar avanzando como lo hemos hecho durante estos más de 40 años.