Tomás J. Rodríguez Schlesinger, CEO del Grupo Distelsa, nombrado Gerente del Año: “En los negocios hay que romper paradigmas”

La confianza, saber delegar, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios sabiendo romper paradigmas son los pilares en los que se basa la gerencia de Tomás J. Rodríguez Schlesinger, CEO del Grupo Distelsa, quien recibió el reconocimiento como Gerente del Año por parte de la Asociación de Gerentes de Guatemala, el pasado 24 de octubre.

Rodríguez Schlesinger asumió el liderazgo de la compañía familiar desde muy joven, luego del fallecimiento de su padre, logrando durante este tiempo, guiar los objetivos de la compañía hacia otras latitudes de negocios.

Parte de su experiencia, conocimiento y los retos que deben afrontar las nuevas generaciones en el manejo de las empresas, fueron temas centrales que se abordó en una entrevista con Prensa Libre.

¿Cómo recibió este reconocimiento por parte de la AGG?

Fue una gran sorpresa; era algo que no me lo esperaba y lo recibo no en nombre individual, sino que en nombre del gran equipo de gerentes y directivos que tenemos en Grupo Distelsa, por qué yo soy fiel creyente de un refrán: “si uno quiere llegar rápido uno anda solo, pero si uno quiere llegar lejos, hay que ir acompañado”; y todo lo que se ha logrado en la empresa, no es mérito mío, sino de todo el equipo de trabajo, que ha logrado diferentes hitos.

¿Cuál fue el primer pensamiento que vino a su mente cuando lo nombraron para recibir el reconocimiento?

Un sentido de agradecimiento; primero a Dios por la oportunidad de servir y luego a mi señor padre, quien falleció cuando yo apenas llevaba dos años de estar en la empresa, el murió a los 64 años y para ese entonces tenía 27, por lo que han transcurrido 33 años desde ese momento, y creó que a él le hubiera dado mucho gusto ser testigo de este momento, por lo que tengo un agradecimiento en mi corazón.

"El secreto de un buen gerente es formar el mejor equipo de trabajo, contratar a las mejores personas, y como lo mencioné a un principio, uno no puede trabajar solo" Tomás J. Rodríguez Schlesinger, CEO del Grupo Distelsa

¿Podría comentarnos cómo fueron sus inicios dentro de la compañía?

Desde una temprana edad había trabajado en la empresa en diferentes áreas, pero no era una actividad permanente.

Luego de haberme graduado en los Estados Unidos de una carrera de inteligencia artificial, estudié una maestría en administración de empresa y durante unas vacaciones de verano en EE. UU., regresé a trabajar; para ese momento se adquirió un local en el centro comercial Peri Roosevelt de 109 metros cuadrados que se abrió con un enfoque comercial, por qué, antes de eso, las tiendas eran un show room o salones de exhibición para los clientes mayoristas porque era una compañía que vendía al por mayor, dado que era una industria y una fábrica que comercializaba en todo el país, y al público se le vendía a través de terceros.

Después de un tiempo llegué a ser vicepresidente de mercadeo, pero era solo yo en el departamento, eso fue en 1,989, por lo que aprendí a hacer diferentes cosas. Luego, falleció mi señor padre y me hice cargo de la empresa.

Era algo que no me lo esperaba, y Dios sabe por qué hace las cosas, dado que era el único de la familia que trabajaba en la empresa de mi padre. En ese entonces, teníamos un socio, y años después adquirimos su participación, por diferencias de visión.

¿Cómo describiría el papel de un gerente?

Lo que uno debe hacer es confiar en las personas. El secreto de un buen gerente es formar el mejor equipo de trabajo, contratar a las mejores personas, y como lo mencioné a un principio, uno no puede trabajar solo, y en todas las etapas de desarrollo de una empresa, uno debe contratar a las mejores personas, darles cancha, no estar micro administrando y confiar en ellos, creo que es la mejor manera de alcanzar el éxito.

Se debe contratar a las personas que sean mejor que uno, para poder trascender, que es a todo nivel, para que todas aquellas personas que puedan aspirar a puestos más altos en una empresa. Si uno no tiene mejores personas que uno, y si no confía se va a quedar estancado en el mismo lugar.

Hay una palabra clave, la confianza, ¿Por qué es importante?

Sin confianza, se cae todo, no solo en una empresa, sino en las relaciones personales o familiares, porque si no se confía en las personas, no se puede convivir. La condición básica para cualquier relación personal o profesional es la confianza mutua.

En la práctica, ¿existe algún modelo ideal para gerenciar?

No sé si existe un único modelo; lo interesante de los negocios, es que no hay ningún único camino o forma para hacer las cosas, hay que adaptarse a las circunstancias y características que funcionen a la personalidad de cada uno. Siempre creo que el elemento de la confianza, el poder delegar a más personas y trabajar en equipo son claves.

¿Cuál sería su consejo para la próxima generación de gerentes?

La preparación para mí es lo más importante. La preparación es donde se encuentra la oportunidad, y cuando eso se junta, se aprovecha.

Para las nuevas generaciones, no hay un sustituto, no hay un atajo al trabajo fuerte: al estudiar, al aprender y emprender. Por esa razón, hay que soñar en grande, por qué no hay que dejar, que las limitaciones que se tengan en este momento como la falta de conocimiento o recursos, entre otras, limiten el tamaño de los sueños.

También, hay que pedir consejos y ayuda a las personas, porque les garantizó que la gran mayoría de las personas le van a dedicar tiempo para darles un consejo y compartir la experiencia, pero depende de cada uno aprovecharlo y aplicarlo a su situación e ir aprendiendo.

¿Cómo visualiza al gerente del futuro?

Fundamentalmente una empresa, no puede ser mejor que la calidad de las personas que la integran. Son personas excelentes, las que hacen una empresa excelente, y bajo ese sentido, el trabajo de un gerente nunca cambiará, porque consiste en liderar equipos humanos.

Eso sí, cada vez hay que aprovechar la tecnología, y hacer uso de ella para ser más productivos, trabajar más rápido y poder llegar más lejos, En todo momento hay que adaptase a los nuevos paradigmas, y el verdadero líder deber ser un buen ejemplo para que todos vivan los mismos valores.