Un despido no siempre perjudica: experto explica qué evalúan las empresas al contratar

Conseguir trabajo después de una salida laboral complicada no siempre es fácil. Muchas personas se preguntan si haber sido despedidas, tener deudas financieras o recibir malas referencias laborales es lo que más afecta su empleabilidad.

Sin embargo, no todos estos factores tienen el mismo peso para los reclutadores, explica Alejandro Quijada, director ejecutivo de Pro Educación & Empleo.

¿Es un error decir “me despidieron”?

Uno de los temores más comunes es admitir un despido. Sin embargo, Quijada señala que ser despedido no es necesariamente negativo. En muchos casos responde a cambios organizacionales, nuevas estrategias empresariales o ajustes de equipo con la llegada de nuevos liderazgos. Estas situaciones son frecuentes y no siempre están relacionadas con el desempeño del trabajador.

Para los reclutadores, la honestidad es clave. Ocultar o maquillar la razón de la salida laboral suele generar más desconfianza que reconocer un despido cuando este no estuvo vinculado a faltas graves.

Cuando el despido sí genera alertas

El escenario cambia cuando la salida laboral se debió a faltas graves o hechos ilícitos, como robos o incumplimientos a los códigos de conducta. En estos casos, el antecedente puede influir directamente en la decisión de contratación, sobre todo si el candidato no es claro sobre lo ocurrido.

Malas referencias: un temor sobredimensionado

Contrario a la percepción general, las malas referencias laborales no son tan frecuentes. Quijada explica que la mayoría de las empresas en Guatemala evita emitir opiniones negativas por posibles implicaciones legales.

Aunque el despido haya ocurrido por conflictos laborales, edad, bajo rendimiento u otras razones internas, la mayoría de las empresas en Guatemala opta por no detallar los motivos al momento de brindar referencias laborales.

Quijada añade que esta práctica responde, en gran medida, a la protección laboral vigente en el país. Emitir valoraciones negativas o revelar la causa real del despido podría exponer a las empresas a demandas legales, especialmente por discriminación, acoso laboral o daños a la reputación del extrabajador.

“Por prevención legal, muchas compañías prefieren limitarse a confirmar datos objetivos, como el cargo desempeñado y el periodo de permanencia laboral, o indicar que, por políticas internas, no emiten referencias”, señala el especialista.

Esta cautela legal explica por qué las malas referencias laborales son menos frecuentes de lo que se cree. En la práctica, las empresas evitan pronunciarse sobre el comportamiento, el desempeño o la verdadera razón del despido, incluso cuando existieron conflictos recurrentes o bajo rendimiento.

Para los reclutadores, esta omisión no necesariamente beneficia ni perjudica al candidato, pero refuerza la importancia de la coherencia en el discurso del aspirante y de la información que proporciona durante el proceso de selección.

Por ello, el impacto de una supuesta “mala referencia” suele ser menor de lo que se percibe.

Las deudas, un factor determinante

El aspecto que sí es observado con mayor atención es el manejo de deudas personales, especialmente préstamos y tarjetas de crédito.

No se trata de no tener deudas explica Quijada, “tener deudas es una situación común”, sino de demostrar responsabilidad financiera.

Atrasos de tres a seis meses pueden considerarse comprensibles cuando una persona ha estado desempleada. Sin embargo, retrasos prolongados de varios años, incluso en periodos con ingresos, suelen interpretarse como una señal negativa de compromiso y responsabilidad.

“Las deudas no son un problema en sí mismas, pero los atrasos prolongados de varios años, incluso cuando hubo empleo, suelen interpretarse como falta de responsabilidad financiera”.

Qué evalúan los reclutadores al revisar un perfil laboral

Para los reclutadores, decir la verdad sobre un despido suele ser mejor que evadir la respuesta. Las deudas mal manejadas, haber cometido una falta grave y los conflictos laborales recurrentes tienden a tener mayor peso que una salida laboral por cambios organizacionales.

Quijada explica que, para quienes temen que malas referencias laborales afecten su búsqueda de empleo o el desempeño en una entrevista, es importante comprender que estos factores no definen a la persona ni su valor profesional. La clave está en la honestidad, la coherencia y la responsabilidad demostrada a lo largo del historial profesional.

Con base en una entrevista con Alejandro Quijada, se elaboró el siguiente cuadro que resume los factores que los reclutadores toman en cuenta al evaluar un perfil laboral:

Situación evaluada Peso en la decisión Qué analiza el reclutador Haber sido despedido Bajo a medio Si el despido se debió a cambios organizacionales, reestructuraciones o ajustes de equipo. Se valora la honestidad al explicarlo. Referencias laborales Bajo La mayoría de empresas solo confirma datos básicos o no emite referencias por políticas internas. Claro puede que en algunos casos existan faltas graves o ilícitas tienen un peso determinante. Deudas financieras recientes Medio Atrasos de 3 a 6 meses pueden ser comprensibles si hubo desempleo y se demuestra intención de pago. Deudas prolongadas Alto Retrasos de varios años, incluso con empleo previo, reflejan falta de responsabilidad financiera. Deudas prolongadas Alto Retrasos de varios años, incluso con empleo previo, reflejan falta de responsabilidad financiera. El peso de cada factor puede variar según el puesto y la empresa, pero la honestidad y la coherencia del candidato son claves en los procesos de selección. (Elaboración propia, con información proporcionada de Alejandro Quijada, Pro Educación y Empleo)

“Una referencia laboral o una deuda no definen quién es uno ni el valor de uno”, concluye. No obstante, aclara que durante una entrevista los reclutadores sí toman en cuenta la coherencia del discurso, la honestidad y la capacidad del candidato para explicar su trayectoria, especialmente si se consulta sobre antecedentes laborales.