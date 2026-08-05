Alianza estratégica para ofrecer una experiencia superior

Esta alianza cobra especial relevancia en el país en un momento clave para Gasolineras UNO, una marca que se ha caracterizado por ofrecer combustibles de excelente calidad, respaldados por su aditivo exclusivo Dynamax Plus.

La alianza contempla bonos de combustible al adquirir vehículos nuevos, promociones de bienvenida, asesoría técnica especializada y el respaldo de combustibles certificados que optimizan la potencia, protección y rendimiento del motor. Asimismo, esta colaboración combina la tecnología automotriz de alto rendimiento con combustibles de la más alta calidad, brindando a los nuevos propietarios beneficios exclusivos desde el primer kilómetro recorrido.

“En Grupo Q nos esforzamos por ofrecer una experiencia integral al cliente. Esta alianza con Gasolineras UNO nos permite garantizar no solo la calidad en nuestros vehículos, sino también el rendimiento óptimo desde el primer kilómetro, gracias a un combustible de calidad, confiable y de alto nivel. Es un paso clave para fortalecer nuestra propuesta de valor en la región”, expresó Loyda Whyte, Gerente Regional de Mercadeo para Jeep, Peugeot, y RAM de Grupo Q.

Los combustibles de Gasolineras UNO, ofrecen una fórmula superior en potencia, protección y rendimiento del motor gracias a su aditivo Dynamax Plus, esta fórmula avanzada está diseñada para brindar potencia, protección y rendimiento, respondiendo a las necesidades de todo tipo de vehículos, especialmente aquellos que requieren un mayor nivel de desempeño, como los vehículos de alta gama.

“Esta alianza representa una oportunidad para acompañar a los clientes desde el primer momento con un combustible que protege y ofrece a los clientes el rendimiento y potencia que los clientes buscan en los combustibles, sobre todo en su vehículo nuevo. En Gasolineras UNO compartimos con Grupo Q una visión de calidad y servicio al cliente, y con esta colaboración reafirmamos nuestro compromiso de brindar confianza y desempeño desde el primer kilómetro”, comentó Carlos Escobar, Gerente Retail de Gasolineras UNO.

En Guatemala, Gasolineras UNO cuenta más de 115 estaciones de estaciones de servicio esperando a todos nuestros clientes con el mejor servicio y con nuestros combustibles aditivados con Dynamax Plus, que está diseñado para maximizar la protección del motor y mejorar la eficiencia del vehículo.