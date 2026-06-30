Amplían su red a más de 80 puntos de atención

Como parte de su compromiso de acercar sus servicios financieros a más guatemaltecos, la nueva agencia está ubicada en uno de los proyectos comerciales más modernos de la región, en Plaza Telares, un innovador destino de compras y entretenimiento ubicado en Finca Las Victorias, salida a Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, que alberga más de cien marcas, incluyendo un centro financiero dinámico y accesible, así como un amplio parqueo con capacidad para 500 vehículos, así como área para motocicletas y bicicletas.

La apertura de esta agencia responde al propósito institucional del CHN de ser el aliado financiero que contribuye al desarrollo sostenible de las familias guatemaltecas, facilitando el acceso a soluciones financieras que les permitan alcanzar sus metas, especialmente en materia de vivienda.

“Con esta nueva agencia reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de los guatemaltecos, ampliando nuestra cobertura y ofreciendo espacios modernos y accesibles que permitan a las familias gestionar sus proyectos y sueños con el respaldo del banco de los guatemaltecos”, afirmó Luis Fernando García, Gerente General.

Además de ofrecer un trato cercano y personalizado, el nuevo espacio incorpora tecnología que permite a los usuarios realizar sus gestiones bancarias con mayor comodidad, rapidez y flexibilidad.

Asimismo, se ofrecerá acceso a todos los productos y servicios del CHN, incluyendo créditos para vivienda, productos de ahorro y atención personalizada para los usuarios de la región.

Con esta inauguración, el CHN continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional, acercando servicios financieros de calidad y reafirmando su compromiso de respaldar el progreso y bienestar de las familias guatemaltecas.