La trayectoria de Aseguradora General comenzó en 1951, cuando don Alfredo Neutze Monteros obtuvo la representación de Assicurazioni Generali en Guatemala. En 1951 iniciaron formalmente las operaciones bajo la sociedad Aycinena y Neutze, S. C. Posteriormente, tras la promulgación del Decreto Ley 473, en 1966 se constituyó oficialmente Aseguradora General, S. A.

Este año, la compañía celebra 75 años desde el inicio de sus operaciones en Guatemala y 60 años desde su constitución oficial como Aseguradora General, S. A., dos acontecimientos que reflejan su permanencia y evolución en el mercado asegurador guatemalteco.

Bajo el concepto “Estuvimos. Estamos. Estaremos”, la campaña de aniversario representa una trayectoria de respaldo, cercanía y compromiso con las distintas generaciones de guatemaltecos.

A lo largo de estas décadas, la compañía ha acompañado a personas, familias y empresas en diferentes etapas de sus vidas, brindando respaldo ante acontecimientos que han marcado la historia del país, como los huracanes Mitch y Stan, la erupción del volcán de Pacaya y la tormenta tropical Ágatha.

Desde 2017, Aseguradora General es una compañía de capital 100 % guatemalteco que continúa fortaleciendo su oferta de soluciones de seguros para personas, familias y empresas, reafirmando su compromiso con el desarrollo y bienestar del país.

En los últimos años, la aseguradora ha impulsado su transformación tecnológica mediante desarrollos como SOFÍA, su primera herramienta de inteligencia artificial, así como soluciones innovadoras como GenDoctor y GenTurista, orientadas a fortalecer sus servicios y mejorar la experiencia de sus asegurados.

En 2024, Forbes Centroamérica reconoció a Aseguradora General como la empresa vanguardista número uno de Guatemala por su liderazgo tecnológico, reflejo de su constante evolución y apuesta por la innovación.

Para Aseguradora General, celebrar 75 años no significa únicamente recordar su historia, sino también reafirmar su compromiso de continuar acompañando a las próximas generaciones, brindándoles la confianza, protección y respaldo que las ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Estuvimos en los momentos que marcaron nuestra historia. Estamos presentes, acompañándote ante los acontecimientos inesperados. Y estaremos en las nuevas historias, metas y momentos felices que aún están por venir.