Brindan asistencia en situaciones de emergencia en Alta Verapaz

La intervención se desarrolló mediante una inversión de más de Q200 mil destinada a insumos alimenticios, logística de traslado y contratación de personal, con el objetivo de garantizar atención digna, oportuna y efectiva a las familias que enfrentan esta emergencia.

La cocina móvil brinda alimentos calientes y nutritivos tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena, alcanzando más de 12 mil raciones durante la semana. Estas cocinas, fabricadas en España, cuentan con tecnología de última generación, diseñadas específicamente para operar en emergencias y desastres naturales.

“En momentos de emergencia, nuestra prioridad es estar cerca de las familias que más lo necesitan. Con esta cocina buscamos llevar alimentos calientes, pero también acompañamiento y esperanza a las personas que enfrentan las consecuencias de las lluvias en Fray Bartolomé de las Casas”, expresó Mauricio Hernández, director general de Fundación Castillo Hermanos.

La respuesta se realizó en uno de los municipios más afectados por la temporada de lluvias. De acuerdo con información oficial de Conred, más de 33 mil personas han resultado afectadas en Guatemala, mientras que cerca de 14 mil han sido evacuadas, más de mil permanecen en albergues y 6,494 viviendas presentan daños moderados. En Fray Bartolomé de las Casas, las inundaciones provocaron que el agua ingresara a numerosas viviendas, obligando a familias enteras a movilizarse en busca de resguardo.

Alta Verapaz figura entre los departamentos con mayor impacto durante la actual temporada lluviosa, acumulando 279 emergencias reportadas, situación que ha generado necesidades urgentes de asistencia en varias comunidades.

“La solidaridad cobra sentido cuando se transforma en acciones concretas. Gracias al programa Al Rescate podemos responder de manera rápida y organizada para contribuir al bienestar de las familias afectadas y apoyar a los esfuerzos de atención durante esta emergencia”, finalizó Hernández.