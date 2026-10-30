Celebran 58 años construyendo hogares en Guatemala

Desde su fundación en octubre de 1968, Distribuidora Mariscal trabaja con el propósito de acercar a las familias guatemaltecas productos de calidad, variedad de diseños y asesoría especializada para construir, remodelar y transformar sus hogares. Bajo el lema “Construyendo junto a las familias guatemaltecas”, la empresa ha crecido de la mano de sus clientes.

Hoy cuenta con 9 tiendas en Guatemala, Suchitepéquez, Huehuetenango y Alta Verapaz, y con Boulevard Design, su showroom en la zona 10: un espacio de exhibición pensado para arquitectos, diseñadores de interiores y clientes que buscan inspiración y marcas premium para sus proyectos.

“Hace 58 años en la zona 12 de la capital, donde ahora esta nuestra tienda, nació la idea de una fábrica de blocks o de materiales de construcción, luego de mucho esfuerzo, se logro abrir la primera Distribuidora Mariscal, era una empresa pequeña con un punto de venta, pero con algo claro, proveer a los hogares guatemaltecos productos de calidad, para que ellos puedan construir sus sueños. Y ahora nos sentimos contentos porque hemos cumplido. Ahora somos una empres que cuenta con un equipo de ventas extraordinario que entiende las necesidades de nuestros clientes y que a través de ellos hemos logrado crecer y seguir creciendo”, comentó Juan Pablo Castañeda director general de Distribuidora Mariscal.

Como parte de la visión a futuro, la empresa fortalece su red logística, con el objetivo de abastecer con mayor rapidez y eficiencia a sus tiendas, clientes y profesionales de la construcción en las distintas regiones del país.

Tiendas Distribuidora Mariscal

Tienda Aguilar Batres: Calzada Aguilar Batres 21-46, zona 11, ciudad de Guatemala.

Tienda Roosevelt: Calzada Roosevelt 37-21, zona 11, ciudad de Guatemala.

Tienda Calle Martí: Calle Martí 13-37, zona 6, ciudad de Guatemala.

Tienda Carretera a El Salvador: Km 14, Carretera a El Salvador.

Tienda Villa Nueva 1: 4a. avenida 5-85, zona 1, Villa Nueva.

Tienda Villa Nueva 2: 4a. avenida 1-41, zona 6, Villa Nueva.

Tienda Mazatenango: Km 160, Circunvalación, Mazatenango, Suchitepéquez.

Tienda Huehuetenango: Km 255.5, Aldea Tojocaz, Huehuetenango.

Tienda Cobán: 6a. calle 4-07, zona 7, Residenciales Imperial, Cobán, Alta Verapaz.

Boulevard Design (showroom): Boulevard Los Próceres 03-43, zona 10, ciudad de Guatemala.

En cada una de sus tiendas, los clientes encuentran un amplio portafolio de pisos cerámicos, porcelanatos, artículos para baño, grifería y materiales para la construcción, con productos de primera calidad importados desde Europa, México y Sudamérica, entre otros orígenes, y seleccionados con base en las tendencias actuales. Todo, acompañado de asesoría personalizada para proyectos de diferentes tamaños.