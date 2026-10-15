Comparten ideas que buscan transformar la manera de hacer empresa

TEDxGuatemala City lleva a Guatemala el espíritu de las ideas worth spreading, conectando a la comunidad local con personas capaces de plantear nuevas perspectivas y cuestionar aquello que damos por sentado. Como evento TEDx, su curaduría es independiente y busca poner en el escenario ideas, no únicamente trayectorias o cargos.

Merco Líderes, por su parte, aporta una mirada basada en la reputación y el liderazgo empresarial. Su edición 2026 evaluó a líderes guatemaltecos a partir de consultas a directivos, periodistas económicos, expertos en comunicación, analistas financieros y académicos, complementadas con análisis de indicadores objetivos.

Bajo el concepto OFF THE RECORD, el encuentro buscó precisamente alejarse del formato tradicional de conferencia para propiciar conversaciones más honestas sobre las experiencias, decisiones y aprendizajes que normalmente no aparecen en un escenario.

“Creemos que Guatemala necesita más espacios donde podamos poner sobre la mesa ideas diferentes, cuestionarlas y aprender unos de otros. La reputación y el liderazgo no se construyen únicamente desde los cargos que ocupamos, sino desde las decisiones que tomamos y el impacto que generamos”, señaló Denise Mansilla, directora general de Merco Guatemala.

Cinco voces, cinco maneras de mirar el futuro

Carmen María Torrebiarte, directora de Grupo Cobán, planteó una pregunta sobre el vínculo entre empresa y sociedad: ¿qué pierde una empresa cuando deja de pensar en comunidad? Su reflexión exploró la importancia del contexto, la contribución y el criterio humano en una época marcada por la inteligencia artificial y el acceso inmediato a información.

Rafa Prem, CEO de Grupo Premium Desarrollo Inmobiliario, exploró el punto en que la arquitectura deja de ser únicamente diseño y se convierte en una decisión de negocio. Su trayectoria como arquitecto y empresario permitió plantear una conversación sobre cómo crear valor a través de proyectos, empresas y personas.

Patricia Cofiño, directora de Cultura Organizacional y Capital Humano de McDonald’s Mesoamérica, llevó la conversación hacia uno de los activos más importantes de cualquier organización: las personas y la cultura que permite que los equipos crezcan, se adapten y generen resultados.

José Raúl González Merlo, presidente ejecutivo de Cementos Progreso, abordó la relación entre infraestructura, salud y desarrollo social desde una perspectiva poco convencional: “La salud al ras del suelo”, una reflexión sobre cómo aquello que parece parte del paisaje cotidiano puede convertirse en infraestructura fundamental para el bienestar de las personas.

Y Juan Pablo Amado, de Amado Standup, incorporó una mirada diferente al liderazgo con una provocadora aproximación: “Liderazgo para gente que no debería estar dando consejos de liderazgo”, utilizando el humor para cuestionar algunas de las ideas tradicionales alrededor de liderar a otros.

La edición 2026 forma parte de una visión más amplia de TEDxGuatemala City: seguir construyendo una plataforma que descubra, cuestione y amplifique ideas relevantes para Guatemala y la región.

El objetivo es continuar llevando al escenario voces diversas —desde empresarios y científicos hasta artistas, investigadores, emprendedores y líderes comunitarios— que tengan algo más importante que un buen currículum: una idea capaz de cambiar la manera en que vemos el mundo.