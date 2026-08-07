Comprometidos con la construcción de un futuro más sostenible para Guatemala

Como orgullosa Empresa B Certificada, la compañía ha desarrollado una estrategia basada en tres pilares: Equipo, Comunidades y Medio Ambiente, con el propósito de generar un impacto positivo para las personas y el planeta.

En el pilar de Medio Ambiente, CEMACO ha establecido la meta de alcanzar la carbono neutralidad para 2030. Para lograrlo, impulsa iniciativas como el uso de paneles solares, sistemas de ventilación e iluminación natural, programas de reciclaje para clientes y operaciones, medición del consumo de agua y proyectos de reforestación. Estas acciones buscan generar valor para las comunidades, proteger los recursos naturales y contribuir a un futuro más sostenible para las próximas generaciones.

"La sostenibilidad forma parte de nuestros valores y de la manera en que entendemos nuestro rol como empresa. En CEMACO creemos que proteger nuestros bosques, promover la reforestación y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental son acciones fundamentales para contribuir al bienestar de las futuras generaciones”, comentó Camila Valls, del equipo de Sostenibilidad de CEMACO.

Entre sus principales iniciativas destaca Juntos Reforestemos Guatemala, un programa que promueve la restauración de ecosistemas, la protección de los bosques y la participación activa de colaboradores, clientes y aliados estratégicos, fortaleciendo el patrimonio natural del país y generando beneficios ambientales y sociales para las comunidades.

Como parte de la Semana de la Sostenibilidad, CEMACO compartió su experiencia y buenas prácticas en distintos espacios de diálogo e intercambio de conocimiento, con el objetivo de fortalecer alianzas y promover modelos de desarrollo más sostenibles.

“A través de Juntos Reforestemos Guatemala hemos comprobado que el verdadero impacto va mucho más allá de sembrar árboles: también fortalece a las comunidades que participan en este esfuerzo. Ser parte de la Semana de la Sostenibilidad nos permite compartir aprendizajes, fortalecer alianzas e inspirar a más personas y organizaciones a sumarse a este propósito”, añadió Valls.

Con su participación en la Semana de la Sostenibilidad 2026, CEMACO reafirma que la sostenibilidad va más allá de una estrategia empresarial: es un compromiso permanente con el desarrollo responsable de Guatemala. A través de iniciativas como la reforestación, la educación ambiental y el trabajo colaborativo con distintos sectores, la empresa continúa impulsando acciones que contribuyen a la conservación del medio ambiente y al fortalecimiento de comunidades más resilientes, generando un impacto positivo para las presentes y futuras generaciones.