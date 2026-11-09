Vida Empresarial
Consolida su presencia en el occidente del país
Grupo Continental Motores fortalece su presencia en el occidente del país con la inauguración oficial de las instalaciones de Volkswagen Xela, ubicada en la salida a San Marcos, frente a Interplaza Xela, Quetzaltenango.
Con un moderno showroom y condiciones especiales, Volkswagen marca una nueva etapa de crecimiento comercial y atención de primer nivel para los clientes de la región.
La nueva agencia fue diseñada para ofrecer la experiencia premium de la marca con salas de exhibición y asesoría especializada, también cuentan con área de Talleres y Repuestos, para una mejor atención.
Los modelos destacados del portafolio que estarán en exhibición son Amarok, Tiguan y Tera, línea de SUV´S y Sedan como Jetta y Virtus. Cada uno cuenta con garantía, soporte posventa y servicio técnico con el sello de Grupo Continental Motores.
El horario que nueva agencia es de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Sábados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde; y domingos de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.