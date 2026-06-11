Correr para transformar la vida de niños con autismo

La NeuroRun es una carrera abierta a todo público, desde los más experimentados hasta familias que desean vivir una jornada distinta, marcada por la solidaridad y el compromiso de construir una sociedad más inclusiva, con oportunidades para todos.

El donativo es de Q150 e incluye camiseta oficial, número de corredor, chip de cronometraje, bolsa y medalla de participación. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia integral con ExpoCarrera, activaciones de patrocinadores y espacios diseñados para la convivencia familiar, consolidando un ambiente donde el deporte y la causa social se encuentran.

“Una carrera que año con año nos recuerda el poder que tiene una sociedad cuando decide unirse para una causa. Invitamos a los guatemaltecos a correr con un propósito, a caminar con conciencia y a dar pasos concretos a un país más inclusivos, más sensible y con mayores oportunidades para todos. La NeuroRun de este año tiene un propósito muy especial, es apoyar el fortalecimiento de nuestro programa para autismo; creemos que la inclusión no tiene que ser un privilegio, debe de ser una realidad accesible para todos”, comentó Lorena Forno, representante del Instituto Neurológico de Guatemala (ING).

El objetivo de la NeuroRun es fortalecer el Programa PUNTEA, de ING, enfocado en la atención integral de niños con autismo. Actualmente, más de 400 niños se encuentran en lista de espera, lo que evidencia la necesidad capacidad de atención. Los fondos recaudados permitirán ampliar los espacios terapéuticos, mediante la construcción de nuevas áreas. Esto permite incrementar la cobertura para atender a 300 niños y mejorar el acceso a servicios especializados para niños de dos hasta los 18 años.

A lo largo de sus ediciones, la NeuroRun ha demostrado que el deporte puede ser un motor de cambio social. Solo en 2024, el ING brindó más de 17,500 horas de terapia, mientras que en 2025 alcanzó una recaudación histórica de Q526,500. Estos recursos que han permitido fortalecer programas de atención y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o autismo, así como sus familias.

El evento cuenta con el respaldo de patrocinadores y aliados estratégicos comprometidos con el desarrollo social, cuyo aporte permite amplificar el alcance de la iniciativa y fortalecer el impacto positivo que genera en cientos de familias guatemaltecas.

“En Banco Industrial creemos en el impacto positivo que pueden generar iniciativas como NeuroRun, que unen deporte, solidaridad e inclusión social. Ser parte de este esfuerzo representa una oportunidad para contribuir al bienestar de cientos de niños y familias. Necesitan acceso a atención especializada”, indicó Ana Isabel de León, representante de Banco Industrial.

Además de participar en la carrera, las personas interesadas pueden sumarse a la causa a través de donaciones, voluntariado o alianzas estratégicas, con el objetivo de llegar a más áreas del país que aún no cuentan con acceso a servicios o terapias especializadas.