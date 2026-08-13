Entregan 3 mil árboles para impulsar la reforestación

Las entregas benefician a municipalidades, centros educativos, autoridades comunitarias, organizaciones ambientales, instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones comunitarias y población en general.

Como parte de su compromiso con la conservación de los recursos naturales, el INDE produce el 50% de árboles boscosos a nivel nacional y a la fecha ha producido 45.8 millones de plantas forestales y la restauración de 41 mil 209 hectáreas desde 1986, lo que refleja el aporte a la protección de los bosques y las fuentes de agua en Guatemala.

Con la reforestación se recupera la cobertura boscosa, conservar los recursos hídricos, reducir la erosión del suelo, capturar carbono y recuperar ecosistemas. Además, protege las cuencas y se favorece la generación de energía eléctrica.

Por medio de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), la institución desarrolla el Programa de Protección de Cuencas y Producción de Plantas Forestales, orientado a conservar los recursos naturales, recuperar áreas degradadas y fortalecer la cultura ambiental mediante la donación de árboles.

La iniciativa cuenta con 13 viveros en diferentes regiones del país, ubicados estratégicamente cerca de cuencas hidrográficas y centrales hidroeléctricas. En estos espacios se producen aproximadamente 3 millones de plantas al año, cantidad equivalente a la reforestación de unas 2 mil 700 hectáreas en el mismo período.

Entre las especies producidas a la fecha figuran ciprés, pino, matilisguate, cedro, caoba, madre cacao, jacaranda, conacaste, encino, palo blanco, aliso, almendro, guachipilín y sauce, además de otras variedades nativas.

Con esta colaboración, el INDE y Grupo Cayalá reafirman su compromiso con la protección de los recursos naturales, demostrando que la colaboración entre los sectores público y privado fortalece las acciones de reforestación, promueve la participación ciudadana y contribuye a la conservación de los bosques y las fuentes de agua en Guatemala.