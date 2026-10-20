Hábitos de prevención durante todo el año

A través de una iniciativa protagonizada por la presentadora Pamela Valdez, la marca comparte una propuesta para que las familias incorporen el cuidado de sus defensas a su rutina diaria, recordando que el bienestar comienza con pequeños hábitos que pueden mantenerse en el tiempo.

La campaña destaca dos productos de su portafolio: Redoxitos Plus, dirigido a los niños, y Redoxon Triple Acción, pensado para los adultos. Ambos combinan vitamina C, vitamina D y zinc, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

“Como mamá, quiero que mis hijos disfruten cada momento, jueguen, aprendan y crezcan. Por eso, creo que crear hábitos de cuidado en familia es una forma de demostrarles amor todos los días. Este Día del Niño, además de celebrar con ellos, podemos enseñarles la importancia de cuidarnos juntos”, comparte Pamela Valdez como parte de la campaña.

Redoxitos Plus se presenta como una alternativa práctica para complementar la rutina de cuidado infantil. Sus gomitas no contienen gluten, ni lactosa y aportan nutrientes que contribuyen al crecimiento y desarrollo normal de los niños, incluidos sus dientes y huesos. Su presentación y sabor buscan facilitar su incorporación a los hábitos diarios de los más pequeños, de acuerdo con las indicaciones del producto.

Por su parte, Redoxon Triple Acción son tabletas efervescentes que combinan vitamina C, D y Zinc y que gracias a esta fórmula fortalece las defensas y previene enfermedades como gripes y resfriado común. Además, ofrecen un rico sabor a naranja y no contiene azúcar, por lo que también es apto para diabéticos.

Con esta iniciativa, Redoxon busca reforzar el mensaje de que el cuidado de la salud no debe limitarse a una fecha especial, sino convertirse en una costumbre cotidiana. Para conocer más sobre la marca y sus productos, visita las redes sociales de Redoxon Centroamérica: @redoxoncentroamerica.