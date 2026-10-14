Vida Empresarial
Impulsarán la tecnología, la economía creativa y la transformación digital
La Asociación Interactiva de Guatemala (IAB Guatemala) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) formalizan una alianza de cooperación institucional orientada a fortalecer los sectores de tecnología, economía creativa, publicidad y servicios digitales en Guatemala.
Ambas instituciones reconocen que la transformación digital, la innovación y la economía creativa son motores estratégicos para el desarrollo económico del país y buscan, a través de esta colaboración, contribuir al fortalecimiento de la competitividad de las empresas guatemaltecas y al posicionamiento de Guatemala como un referente regional en innovación, tecnología y economía digital.
La alianza se formalizó mediante una Carta de Entendimiento, que establece las bases para desarrollar iniciativas conjuntas de articulación institucional, generación de conocimiento, fortalecimiento empresarial, incidencia y desarrollo de oportunidades de negocio.
Desde AGEXPORT, la Comisión ITO agrupa a empresas guatemaltecas exportadoras de servicios de tecnología de la información, incluyendo desarrollo de software, transformación digital, inteligencia artificial, servicios en la nube, ciberseguridad y analítica de datos.
Por su parte, la Comisión de Economía Naranja representa a empresas vinculadas con industrias creativas y culturales como publicidad, marketing, producción audiovisual, animación, videojuegos, diseño, música, arquitectura y contenidos digitales.
Esta diversidad de sectores encuentra un punto de conexión con el trabajo de IAB Guatemala, que representa a empresas y profesionales vinculados con publicidad, comunicación, creatividad, medios, anunciantes, plataformas y tecnología digital, promoviendo el desarrollo de la economía digital mediante mejores prácticas, investigación, formación especializada y representación institucional.
Uno de los objetivos será facilitar el acceso a programas de formación, certificaciones, cursos especializados y eventos, así como explorar oportunidades de participación en iniciativas desarrolladas por IAB a nivel regional e internacional.
Asimismo, las instituciones promoverán la participación de sus asociados en iniciativas estratégicas, premios y certámenes de alcance nacional, regional e internacional, buscando generar oportunidades de visibilidad, reconocimiento e internacionalización para las empresas guatemaltecas.
La alianza contempla cuatro grandes áreas de trabajo:
- Fortalecimiento empresarial: desarrollo de programas de formación ejecutiva, certificaciones, talleres especializados, cursos de marketing digital, mentorías e intercambio de buenas prácticas que contribuyan a la competitividad, innovación y desarrollo sostenible de las empresas.
- Incidencia y entorno habilitador: coordinación de esfuerzos para generar estudios, análisis técnicos y propuestas relacionadas con innovación, transformación digital, economía creativa, tecnología, publicidad digital y otros temas que impactan el desarrollo del ecosistema digital y empresarial.
- Eventos, articulación y posicionamiento sectorial: desarrollo y promoción conjunta de congresos, foros, conferencias, ruedas de negocios, encuentros empresariales, webinars, premiaciones y otros espacios de vinculación que permitan compartir conocimiento, conectar empresas y generar oportunidades comerciales.
- Investigación e inteligencia de mercado: colaboración en el desarrollo, intercambio y difusión de estudios, indicadores y tendencias. En particular, ambas instituciones buscarán generar mecanismos de participación alrededor del Estudio de Inversión Digital de IAB Guatemala, acercándolo a empresas vinculadas con publicidad, medios, marketing y servicios digitales.