Industria creativa busca fortalecer la exportación de sus servicios

Las exportaciones mundiales de servicios creativos alcanzaron USD$1.7 billones en 2024, un crecimiento del 12% respecto del año anterior, y representaron el 20% de las exportaciones globales de servicios. Estas cifras abarcan diversas actividades creativas, incluidos software, investigación y desarrollo, publicidad y servicios audiovisuales, según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

“Expo Creative Hub 2026, VI Foro de Economía Naranja, responde al interés de los empresarios y profesionales de publicidad, diseño, marketing, producción audiovisual y contenidos digitales de ampliar sus oportunidades comerciales en el mercado internacional y aprovechar el crecimiento que está teniendo la industria. Para ello, la actualización de conocimientos y la vinculación con marcas y líderes empresariales contribuirán a desarrollar una oferta más competitiva para atender clientes en otros mercados”, comentó José Eduardo López, presidente de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT.

Entre los invitados estará Elena Spagnuolo, socia y directora de Operaciones de Bunker DB, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria digital. Su trayectoria incluye proyectos de innovación y acompañamiento a empresas latinoamericanas en el uso de datos, inteligencia artificial y analítica para orientar sus decisiones de marketing.

El argentino Emanuel Rébori, director regional de Performance de Grupo Comercial de Comunicaciones (GCC), actualmente acompaña a más de 200 marcas del grupo, entre ellas Bayer, Nestlé, Siman y Banistmo. Durante sus 12 años de trayectoria ha trabajado con marcas del Cono Sur y Centroamérica, integrando distintos canales para responder a los objetivos de los negocios. Aportará una perspectiva sobre la relación entre las estrategias digitales y los resultados comerciales.

También participará el brasileño Tiago Willveit, director de Desarrollo de Marca y Marketing para Latinoamérica en Aputure, empresa de iluminación profesional para cine y televisión. Su experiencia abarca el posicionamiento de tecnologías y herramientas de iluminación cinematográfica para productores, creadores de contenido y estudios independientes.

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La agenda

El 5 de noviembre se desarrollarán conferencias, paneles, exhibiciones empresariales y espacios de contacto entre participantes. La agenda incluirá inteligencia artificial aplicada a la creatividad y los negocios, generación de demanda entre empresas, posicionamiento internacional de marcas y producción audiovisual.

Los espacios de exhibición y contacto empresarial buscarán acercar a las empresas creativas con marcas, gerencias de marketing y representantes de otros sectores productivos interesados en sus servicios.

La segunda jornada, el 6 de noviembre, estará dedicada a talleres prácticos para incorporar herramientas y metodologías a los procesos creativos, comerciales y empresariales. Los temas serán los siguientes.

Tecnología LED profesional: que abordará el uso de iluminación LED en fotografía, video y producciones comerciales.

From Data to Action: AI-Powered Creative Intelligence, se centrará en el uso de inteligencia artificial y datos para orientar las decisiones de marketing. A partir de un desafío concreto, los participantes explorarán mercados y audiencias, identificarán hallazgos relevantes y los convertirán en estrategias y acciones creativas, con revisión crítica y criterio humano.

Diseño agéntico: Introducirá el diseño asistido por agentes de inteligencia artificial para organizar tareas de investigación, ideación, producción y revisión. Los participantes trabajarán en la definición de objetivos y criterios de calidad, la conexión de herramientas y la evaluación de resultados, manteniendo la identidad de marca y la supervisión profesional.

Con esta iniciativa, la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT busca que la actualización del talento se traduzca en mejores capacidades empresariales, nuevas conexiones comerciales y una mayor preparación para exportar servicios creativos desde Guatemala.