Chispuditos, un cereal guatemalteco de maíz y soya fortificado con 21 vitaminas y minerales, aporta micronutrientes clave como hierro y zinc para apoyar el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo en los primeros años de vida.

El despliegue territorial y el monitoreo de talla y peso fueron posibles gracias al trabajo conjunto con aliados ejecutores como United Way Guatemala, SESAN, Súmate Guatemala, el Club de Leones Utatlán, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la OMSAN de Puerto Barrios y las municipalidades de Villa Canales y San Agustín Acasaguastlán.

En un contexto donde el 42% de la niñez menor de cinco años en Guatemala padece desnutrición crónica, el seguimiento antropométrico realizado entre junio y octubre demostró avances concretos: el 98% de los niños con medición antes y después (297 de 303) registró ganancia de peso.

Los municipios beneficiados fueron Santa Apolonia, Chimaltenango; Villa Canales, Guatemala; Alotenango y Jocotenango, Sacatepéquez; San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; Teculután, Zacapa; y Puerto Barrios, Izabal.

Dentro de los resultados destaca Teculután, donde la desnutrición aguda moderada se redujo de 23.4% a 7.7% sin casos severos al cierre; en Villa Canales, donde la proporción de menores con talla normal para su edad subió de 13.9% a 47.2%; y en Puerto Barrios, donde la emaciación pasó de 4.5% a 0%.

Otro dato importante fue, que de los 96 niños medidos dos veces, todos ganaron peso y no quedó ningún caso de emaciación (bajo peso para la talla). Mientras que de los 92 niños que midieron, 91 crecieron.

Como siguiente paso para ampliar el alcance del programa, Fundación Azteca Guatemala reasignó un lote de 1,000 bolsas adicionales hacia Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Esta nueva entrega beneficiará a 300 niñas y niños durante tres meses en coordinación con la municipalidad local, el centro de salud y la Vicepresidencia de la República, consolidando un protocolo unificado de seguimiento nutricional para 2027.