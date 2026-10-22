Institución que brilla entre las empresas con mejor reputación del país

En la medición Merco, don Ricardo destacó por segundo año consecutivo al ocupar una posición dentro del Top 2 de los líderes empresariales con mejor reputación de Guatemala. Asimismo, la institución de recreación tuvo un avance importante al quedar en sexto lugar en el ranking Merco Empresas con Mejor Reputación Guatemala 2026, tras ocupar la posición 17 en 2025. Este ascenso de once puestos refleja el fortalecimiento de la valoración de la institución y la confianza que despierta para los guatemaltecos.

En el ranking Merco Empresas más Responsables 2026, IRTRA ocupó el quinto puesto, comparado con el puesto 15 del año anterior. También encabezó la clasificación en el puesto número 1 de empresas con mejor reputación digital, un resultado que reconoce el trabajo de mantener el contacto con sus audiencias en los medios digitales.

“Estos reconocimientos nos comprometen a mantener los estándares que nos hemos propuesto, a tener parques y hoteles de categoría mundial acompañados de un servicio excepcional. Los recibimos con humildad y nuestra responsabilidad de seguir sirviendo a los trabajadores y a sus familias con la excelencia producto de la Cultura IRTRA. Cada reconocimiento representa el fruto del trabajo y esfuerzo de más de 56 años con una administración responsable, honrada, transparente y cercana a las personas. La confianza de los guatemaltecos es nuestro mayor patrimonio”, expresó don Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de IRTRA.

La institución también ha destacado en las distintas publicaciones de revistas especializadas de la región: Summa la ubicó en el puesto 48 de su listado de las 100 empresas con mejor reputación corporativa de 2026; y Vida y Éxito le otorgó la posición 30 en su ranking de las 100 empresas con más alta reputación.

En la cumbre regional de la revista Estrategia & Negocios, IRTRA y su presidente, recibieron la distinción Doble Confianza 2026. Este reconocimiento subraya la confianza construida a lo largo de una trayectoria de servicio hacia Guatemala.

“En las diferentes metodologías para otorgar estos reconocimientos, entrevistan a distintas audiencias, entre las que destacan, empresarios y ejecutivos, medios de comunicación y periodistas, personalidades de la vida pública del país y la audiencia general de los guatemaltecos. Que de esta mezcla de audiencias se obtengan distintos reconocimientos para el IRTRA y para su presidente, solo puede interpretarse como una consecuencia del buen trabajo realizado por décadas, el cual genera confianza y alta reputación. Seguiremos fortaleciendo nuestra atención a los afiliados, con instalaciones de clase mundial y cuidado por el servicio al cliente, para que más familias guatemaltecas disfruten de lo que IRTRA les ofrece”, explicó Jorge Mario Chajón, director de Relaciones Interinstitucionales del IRTRA.

Para IRTRA, estos logros son una motivación para seguir mejorando la calidad de sus parques, el cuidado de los espacios que ofrecemos para la atención a los afiliados y sus familias, los cuales forman parte del compromiso que se renueva cada día para contribuir al desarrollo de la recreación y el turismo en Guatemala.

Más que una posición en un ranking, cada reconocimiento honra el valor de trabajar con visión y constancia para que miles de familias guatemaltecas sigan encontrando en IRTRA un lugar para compartir, descansar y crear recuerdos en familia. Esto es algo que queremos compartir con los guatemaltecos.