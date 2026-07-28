La Antigua Guatemala se ha transformará en un jardín viviente

Este evento gratuito para toda la familia une todas las expresiones del arte, con el arte floral como protagonista. Construyendo juntos una de las plataformas culturales más emblemáticas de la región, llevando la Actitud de Eterna Primavera a cada rincón del país.

En esta 10ª edición, el Festival de las Flores reafirma su compromiso con la cultura, el arte, la sostenibilidad y el patrimonio, consolidándose como una plataforma que impulsa el talento nacional, fortalece el turismo cultural y promueve el desarrollo de la economía creativa.

A lo largo de noviembre, nombrado, el Mes de las Flores, La Antigua Guatemala será escenario de intervenciones florales, exposiciones de arte, instalaciones inmersivas, talleres, gastronomía, música, experiencias culturales y actividades para toda la familia, invitando a miles de visitantes nacionales e internacionales a vivir una ciudad que florece desde su esencia.

Lo que comenzó como un sueño impulsado por un grupo de guatemaltecos apasionados por su país, hoy es uno de los eventos culturales más importantes de Centroamérica, un movimiento que han logrado junto al apoyo de Banco Industrial y ha trascendido fronteras.

“En Banco Industrial creemos que la cultura, el arte y el emprendimiento son motores que fortalecen la identidad y el desarrollo de Guatemala. Nos enorgullece acompañar iniciativas como el Festival de las Flores, que durante diez años ha impulsado el talento, promovido el turismo cultural y generado oportunidades para miles de personas”, indicó María Lilian Franco, representante de Banco Industrial.

Durante esta primera década se han llenado balcones, parques, fachadas y plazas con millones de flores; han reunido a miles de artistas nacionales e internacionales, impulsado el turismo cultural, promovido la economía creativa y demostrado que el arte también puede transformar ciudades y comunidades.

Agenda del Festival

18 de octubre - Cocinando con Flores

Lugar: Verde Eventos

Concurso gastronómico donde chefs y cocineros creativos presentan platos innovadores con flores comestibles. Participan cuatro categorías: plato fuerte, entrada, postre y mixología. Un jurado de expertos premia las creaciones más inspiradoras.

25 de octubre - Exposición de Arte

Una exposición colectiva con Azul Studio que reúne obras inspiradas en el alma botánica de La Antigua Guatemala. Esta muestra incluye pintura, escultura, arte floral y textil, con piezas de artistas locales e internacionales que han florecido a través del arte. Se contará con la participación especial del artista Manfredo Escobar.

Octubre - Lanzamiento Eterna Primavera

Una velada para los sentidos en alianza con Antigua Cerveza, donde se presenta la edición especial de su cerveza conmemorativa del Festival de las Flores.

4 de noviembre - Botánica Fashion Show 5ª edición

Es un homenaje a la belleza que crece a su propio ritmo. En esta edición, el Botánica Fashion Show celebra la fusión entre naturaleza, moda y memoria, explorando cómo el tiempo transforma, renueva y hace florecer nuevas formas de ser, crear y habitar el mundo. Evento Privado.

7 de noviembre - Entrega de Kits Las Flores Trail Run

Entrega de kits y bienvenida a los corredores que participarán en la carrera.

7 al 15 de noviembre - Jardines Conmemorativos

Diversos espacios privados de La Antigua Guatemala abrirán sus puertas para convertirse en Jardines Conmemorativos, una colección de experiencias florales inspiradas en las ediciones más emblemáticas del Festival. Cada jardín interpretará un tema que ha marcado la historia, invitando a los visitantes a recorrer un viaje por los conceptos, colores y emociones que han hecho florecer al Festival durante una década.

8 de noviembre - Las Flores Trail Run

Carrera de montaña por los senderos e increíbles paisajes de Carmona Trails. Una carrera familiar de 5k - 10k y mascotas.

13 de noviembre - Desfile de Carros “Inicia La Primavera”

Desfile de carros dando la bienvenida al Festival de las Flores. Un recorrido lleno de magia, encanto y muchas flores. (Pronto se compartirá recorrido)

14 y 15 de noviembre - Festival de las Flores, 10ma edición

Concursos Florales: instalaciones artísticas con flores en toda la ciudad. Tendremos concursos de :

Barrio Con Mejor Actitud

Categoría Libre

Categoría Fachadas

Bicicletas

Monumental

Mercadito de las Flores: una feria de emprendimientos florales, arte botánico y productos hechos a mano.

Conciertos: presentaciones musicales, danza, talleres, poesía y teatro al aire libre.