Nuevos modelos que cambian la forma de vivir la movilidad

Desde su lanzamiento en 2004, Suzuki Swift ha construido una identidad alrededor de su diseño, agilidad, practicidad y experiencia de conducción dinámica. Hoy, esa historia continúa con el Nuevo Suzuki Swift Hybrid.

El vehículo incorpora un motor de 1,197 cc, tres cilindros y 12 válvulas, acompañado por el sistema12V SHVS de hibridación ligera y transmisión automática. Esta tecnología complementa el funcionamiento del motor convencional y contribuye a una conducción más eficiente, manteniendo el carácter ágil y práctico que históricamente ha distinguido al modelo.

"La historia del Swift no se cuenta solamente a través de los cambios en su diseño, su tecnología o su desempeño. También se cuenta a través de las personas que lo han conducido. El nuevo Swift llega para reencontrarse con quienes ya vivieron momentos inolvidables a bordo de uno y, al mismo tiempo, para convertirse en el compañero de quienes apenas comienzan a recorrer su camino", comentó Leslie González, Gerente de Mercadeo de Suzuki Guatemala.

La nueva generación incorpora además un conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor, entre ellas soporte de freno con sensor dual y detección de peatones y bicicletas, asistente y advertencia de cambio de carril, monitor de punto ciego, alerta de conducción errática, sensores de parqueo y cámara de visión trasera.

A ello se suman control electrónico de estabilidad ESP, frenos ABS con EBD y seis bolsas de aire, incluyendo frontales, laterales y de cortina. En conectividad y comodidad, el modelo integra una pantalla táctil de 9 pulgadas, Bluetooth, controles de audio y manos libres en el timón, puerto USB y aire acondicionado automático.

"Hoy nuestros clientes buscan mucho más que trasladarse de un punto a otro. Valoran la eficiencia, pero también quieren sentirse seguros, estar conectados y contar con tecnología que realmente sea útil en su día a día. El nuevo Swift Hybrid reúne estos atributos en una propuesta muy completa para el mercado guatemalteco", indicó Carolina Berger, Gerente de Ventas de Suzuki Guatemala.

Un modelo cuya historia comenzó en 1970

El Nuevo Suzuki Jimny, que tiene más de 55 años intacta su identidad alrededor de la aventura, capacidad y libertad. Conserva su sistema 4WD ALLGRIP PRO y motor de 1,462 cc, incorporando nuevas tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción.

Según versión, incluye bolsas de aire laterales frontales y de cortina, frenado automático de emergencia DSBS IIl, alerta y prevención de cambio de carril, control crucero adaptativo, sensores de parqueo delanteros y traseros y asistente de luces altas, entre otras mejoras.

Con ambos modelos, Suzuki amplía su portafolio para responder a diferentes estilos de vida: Swift Hybrid fortalece su propuesta para la movilidad urbana, mientras Jimny continúa dirigido a quienes buscan auténtica capacidad 4x4 y aventura dentro y fuera de la ciudad.