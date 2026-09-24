Protegen los recursos naturales al sembrar más de mil arboles

La iniciativa contó con la participación de más de 100 asociados voluntarios de las oficinas centrales, centro de distribución, planta de producción y diferentes formatos de tiendas del país, quienes sumaron su tiempo y esfuerzo para apoyar la conservación ambiental.

La actividad se realizó en coordinación con el programa Sembrando Huella del Instituto Nacional de Bosques (INAB). En total, se sembraron más de 1,000 árboles de las especies pino y ciprés, logrando reforestar una hectárea de bosque en esta importante reserva natural.

“Para Walmart, ser un buen vecino significa involucrarnos activamente en el cuidado de los recursos naturales. Al reforestar esta hectárea en el Parque Florencia, avanzamos en nuestra meta de ser una empresa regenerativa. Además, estos espacios de voluntariado son muy valorados por nuestros asociados, ya que les permiten aportar de forma directa a la comunidad y reforzar su sentido de pertenencia con la empresa”, expresó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

Para esta actividad, el programa Sembrando Huella del INAB brindó el acompañamiento técnico para identificar el área, coordinar con la finca y seleccionar las especies adecuadas, sumando este esfuerzo al plan nacional de reforestación que lidera la institución.

El Parque Ecológico Florencia es reconocido por ser uno de los parques ecológicos más grandes del país y un destino natural cercano a la ciudad capital y a Antigua Guatemala, visitado por sus senderos, áreas verdes, flora y aves locales.

Con esta actividad en el Parque Ecológico Florencia, Walmart suma más de 18 hectáreas de bosque reforestadas en Guatemala en los últimos años, incluyendo jornadas en espacios como el Parque Nacional Naciones Unidas.

De esta manera, la compañía reafirma su compromiso de proteger los recursos naturales y seguir aportando al bienestar de las comunidades y de las futuras generaciones.