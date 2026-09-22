Reafirman su compromiso con el desarrollo de Guatemala

Durante 2025, la institución fortaleció su gestión ambiental mediante la medición de su huella de carbono organizacional y la implementación de acciones orientadas a la reducción de emisiones. Entre sus principales resultados destacan la suma de 355 paneles solares instalados en 15 ubicaciones, la obtención del reconocimiento Carbono Reducido, el reciclaje de más de 45 mil kilogramos de papel y la siembra de 1,770 árboles a través de jornadas de voluntariado ambiental.

La memoria fue desarrollada siguiendo los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) vigentes. Asimismo, el informe fue sometido a una revisión independiente por parte del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE), como parte del compromiso institucional con la transparencia y la credibilidad de la información presentada.

"La Memoria de Sostenibilidad 2025 refleja el nuestro compromiso permanente con una gestión responsable y con la creación de oportunidades que contribuyan al desarrollo sostenible de Guatemala. Los resultados presentados son fruto del esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, aliados estratégicos y comunidades que comparten esta visión de crecimiento sostenible. Guiados por nuestro propósito de impulsar el desarrollo de nuestro entorno para un mejor futuro, continuaremos promoviendo iniciativas que fortalezcan la innovación, la inclusión y la sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de Guatemala", destacó Jorge Luis Cabrera, Gerente General InterBanco.

En el ámbito social, se promovieron oportunidades para el desarrollo de las personas y las comunidades mediante programas de educación financiera, becas educativas, voluntariado y alianzas estratégicas. Durante el año, 154 voluntarios participaron en iniciativas que beneficiaron a más de 4,400 personas, fortaleciendo el bienestar y la inclusión en las comunidades donde la organización mantiene presencia.

Asimismo, la organización impulsó la innovación y transformación digital mediante el fortalecimiento de sus canales digitales, el desarrollo de soluciones tecnológicas para clientes y la adopción responsable de inteligencia artificial. Como resultado, alcanzó un 64% de adopción de una herramienta especializada basada en IA dentro de la organización. Paralelamente, continuó fortaleciendo sus prácticas de gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, ética y transparencia, como pilares fundamentales la sostenibilidad y el crecimiento responsable del negocio.

La Memoria de Sostenibilidad 2025 evidencia el compromiso de Grupo Financiero InterBanco con una gestión responsable orientada a la creación de valor sostenible. Guiado por su propósito de impulsar el desarrollo de su entorno para un mejor futuro, el Grupo continúa integrando la innovación, la inclusión, la ética y la responsabilidad en su gestión, contribuyendo al bienestar de las personas, al fortalecimiento de las comunidades y progreso económico, social y ambiental de Guatemala.