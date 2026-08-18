Refuerzan la estrategia de crecimiento en Guatemala

A través de esta nueva agencia en Calzada Roosevelt 44-00, zona 2 de Mixco, los clientes accederán a una atención integral y personalizada, asesoría financiera especializada y el portafolio completo de modelos de última generación de la marca. Entre los vehículos exhibidos destacan las innovadoras SUV urbanas y familiares de la línea Haval (Jolion, H6 y M6) en versiones a gasolina e híbridas (HEV), la robusta gama de pickups 4x4 POER y Wingle, así como los todoterrenos de alta gama TANK 300 HEV y TANK 500 HEV.

A nivel global, GWM cuenta con más de 1,400 redes en más de 170 países y regiones y ha comercializado más de 15 millones de vehículos, consolidando una trayectoria internacional que acompaña su expansión en distintos mercados. En Guatemala, la marca es representada por IVESA Motors, empresa con más de 62 años de experiencia en la industria automotriz.

“Abrir las puertas de GWM Roosevelt representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento y expansión en Guatemala. Nos entusiasma estar cada vez más cerca de las familias guatemaltecas para brindarles una atención personal, cercana y de fácil accesibilidad. Esta nueva agencia refleja la confianza que tenemos en nuestro mercado y nuestro compromiso continuo con la calidad y garantía que caracteriza a IVESA Motors,” comentó Rodolfo Redondo, Gerente General de GWM – IVESA Motors.

Como respaldo a la calidad de su manufactura, GWM ofrece una garantía líder en el mercado de más de 62 años o 150 mil kilómetros. La Haval M6 y la Haval H6 HEV se presentan como dos alternativas complementarias: una SUV accesible y confiable para la conducción en ciudad y carretera, y un modelo híbrido que combina potencia, eficiencia y tecnología dentro de su segmento.

Con nueva agencia de GWM, IVESA Motors reitera su compromiso a largo plazo de continuar evolucionando la experiencia automotriz en Guatemala, facilitando alternativas de transporte que combinan diseño de vanguardia, tecnología híbrida eficiente y los más altos estándares de seguridad internacional.