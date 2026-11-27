“En IRTRA trabajamos para que cada visita se convierta en una experiencia especial y para que las familias encuentren en nuestros parques espacios donde puedan compartir, emocionarse y construir recuerdos juntos. La Navidad es una época particularmente significativa porque nos permite reunir generaciones alrededor de la alegría, la ilusión y el amor. Queremos que cada familia que nos visite se lleve en el corazón un recuerdo que perdure mucho después de esta temporada”, expresó don Ricardo.

Para el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), la Navidad tiene un significado que trasciende las luces y las celebraciones. Representa una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y continuar construyendo una tradición que acompaña a miles de guatemaltecos.

La celebración estará disponible del 24 de noviembre al 23 de diciembre en el Parque Mundo Petapa, que se transformó en un escenario navideño, donde la ambientación, las luces y los espacios especialmente decorados crean una atmósfera que invita a recorrer el parque, descubrir cada detalle y disfrutar de sus atracciones y espectáculos. Cada rincón ofrece una oportunidad para compartir en familia, capturar fotografías, reencontrarse con las tradiciones y vivir la emoción de una celebración que reúne a distintas generaciones.

La magia de la Navidad también llega al Parque de Diversiones Xetulul, en Retalhuleu, del 28 de noviembre al 3 de enero 2027, donde los visitantes podrán disfrutar de distintos espectáculos en un entorno que integra la arquitectura especial del parque con el espíritu de esta temporada del año.

Así, IRTRA ofrece dos escenarios distintos para celebrar una misma emoción: la felicidad de compartir experiencias y momentos especiales en familia.

Muchas personas que visitaron los parques durante su infancia regresan hoy acompañadas de sus hijos, compartiendo con ellos la misma ilusión y creando nuevas historias. Esa conexión entre generaciones constituye uno de los mayores valores de la experiencia IRTRA.

IRTRA invita a todas las familias guatemaltecas a vivir la magia de esta Navidad. Es el momento de organizar una visita, reunirse con quienes más quieren y dejarse sorprender por los espectáculos, la ambientación y las experiencias que Mundo Petapa y Xetulul han preparado para esta temporada.

Esta Navidad, permite que la ilusión vuelva a reunir a tu familia. Ven a IRTRA, vive la magia y convierte cada momento en un recuerdo para toda la vida. Si deseas conocer los horarios, programación de espectáculos, actividades y demás información para planificar tu visita, consulta las redes sociales oficiales del IRTRA en: Instagram: @irtra; Facebook: @irtra; Tik Tok: @irtraesfelicidar