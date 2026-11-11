Se unen para sumar esfuerzos por el desarrollo integral de Guatemala

La alianza está integrada inicialmente por Fundación Carlos F. Novella, Fundación Cofiño, Fundación HAME, Fundación Juan Bautista Gutiérrez Fundación Miguel Torrebiarte Sohanin, Fundación Pantaleon, Fundación Puente, Fundación Terra y Fundación Visión Mundial; todas ellas comparten la convicción de que la colaboración permite identificar oportunidades para complementar esfuerzos y contribuir al desarrollo del país.

La iniciativa surge del interés de estas fundaciones en reconocer sus áreas de coincidencia y potenciar acciones estratégicas para la inversión social privada que aporten al desarrollo de Guatemala. A partir de este proceso, se identificaron tres prioridades compartidas: nutrición, educación y empoderamiento económico, temas fundamentales para el desarrollo de la primera infancia, la juventud, las familias y las comunidades guatemaltecas.

“Creemos en la colaboración como un motor para ampliar oportunidades y transformar vidas. Esta alianza nos permite combinar conocimientos, experiencias y buenas prácticas para fortalecer en conjunto nuestras iniciativas en nutrición, educación y empoderamiento económico. Nos une un propósito: contribuir al desarrollo integral de las personas y al bienestar sostenible de las comunidades de Guatemala”, afirmó Andreas Kuestermann, Presidente de Fundación Pantaleon.

La Alianza de Fundaciones Privadas por Guatemala busca generar espacios de intercambio y aprendizaje entre las organizaciones participantes, aprovechando sus conocimientos y experiencias para identificar oportunidades de colaboración en las áreas donde convergen sus esfuerzos.

Este trabajo, parte del reconocimiento de que cada fundación tiene capacidades, programas y experiencias propias que pueden aportar valor al proceso colectivo. Por ello, la iniciativa promueve una relación basada en la buena fe, la transparencia y la reciprocidad, respetando la identidad, autonomía e independencia de cada organización.

“La Alianza de Fundaciones Privadas por Guatemala nace con una visión sostenible de largo plazo. Somos conscientes de que los retos que enfrenta nuestro país requieren constancia, articulación y un compromiso continuo en el tiempo. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo y fortaleciendo espacios de colaboración, aprendizaje y acción conjunta que nos permitan multiplicar el impacto de nuestras iniciativas y generar verdaderas oportunidades de desarrollo para todos los guatemaltecos”, manifestó Juan Miguel Urruella Novella, Presidente de Junta Directiva, Fundación Carlos F. Novella

El proceso de articulación comenzó en julio de 2025, cuando las fundaciones fundadoras se reunieron para identificar sus principales áreas de coincidencia. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, continuaron las conversaciones para fortalecer el proceso de colaboración y definir el nombre de la iniciativa.

Actualmente, las organizaciones continúan trabajando en la construcción de una visión compartida de largo plazo. La presentación de la Alianza de Fundaciones Privadas por Guatemala representa un paso en este proceso y una oportunidad para dar a conocer el propósito que las une y las prioridades que comparten.

A través de la Alianza de Fundaciones Privadas por Guatemala, las organizaciones reafirman su interés en sumar capacidades, compartir aprendizajes y explorar nuevas oportunidades de colaboración que contribuyan al desarrollo integral del país.