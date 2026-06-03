Segunda fase del proyecto enfocado en la Primera Infancia y el bienestar familiar

El proyecto está orientado a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de familias en situación de vulnerabilidad mediante un abordaje integral que combina acceso a alimentos, producción sostenible y consumo de agua segura, principalmente en hogares con mujeres embarazadas, madres y niños en Primera Infancia.

La iniciativa contempla acciones orientadas a mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos mediante la implementación de huertos familiares y módulos sostenibles agrícolas, acompañados de procesos de capacitación técnica y seguimiento comunitario. Además, las familias recibirán filtros purificadores de agua para promover el consumo de agua segura y kits de alimentos que fortalecerán la alimentación del hogar.

“En Walmart creemos que generar bienestar en las comunidades requiere acciones sostenibles y alianzas estratégicas que permitan transformar vidas. Nutriendo la Vida representa un esfuerzo concreto para contribuir a mejorar la nutrición y calidad de vida de familias guatemaltecas”, expresó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.

El proyecto se desarrolla bajo una estrategia integral de impacto impulsada por United Way Guatemala, que articula componentes de nutrición, higiene, salud, cambio de comportamiento y desarrollo infantil temprano, con énfasis en la prevención de la malnutrición infantil y el fortalecimiento de capacidades comunitarias sostenibles.

“Esta segunda fase permitirá consolidar un modelo comunitario que fortalece la resiliencia familiar a través de capacidades productivas, educación y acceso a recursos esenciales para la salud y nutrición de la niñez”, comentó Belia Meneses, Directora Ejecutiva de United Way Guatemala.

Con esta nueva intervención en Sacatepéquez, Walmart México y Centroamérica y United Way Guatemala reafirman su compromiso de impulsar iniciativas sostenibles que contribuyan al bienestar de la niñez, las familias y las comunidades rurales del país.